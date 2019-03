Primul eșalon județean își ”intră în ritm”, meciurile facile pentru echipele fruntașe fiind ”înlocuite” cu partide… în care trebuie atenție maximă, înainte de confruntările directe, care vor decide ierarhia în Liga A.

Deocamdată, CS Blejoi, prima clasată, are de apărat avantajul de două puncte, într-o deplasare la Urlați, care nu pare a fi prea complicată, dar, cu siguranță, nici ”simplă” nu va fi, echipa gazdă putând produce suprize funcție de… ziua pe care o prinde. În teorie, și Boldeștiul are un duel interesant, la Păulești, dar tânăra echipa gazdă are șanse mici să ”încurce” experimentata formație a Petrolistului.

Două meciuri echilibrate se anunță a fi la Brebu și Coada Izvorului, unde se câștigă destul de greu, CSO Plopeni, respectiv Avântul Măneciu fiind adversarele celor două grupări mai sus menționate.

Programul etapei:

Astăzi, ora 15.00

CS Păulești – Petrolistul Boldești

Tinerețea Izvoarele – Teleajen Văleni

AFC Brebu – CSO Plopeni

Duminică, 24 martie, ora 11.00

AS Strejnic – FC Bănești

CS Mănești Coada Izvorului – Avântul Măneciu

Petrolul 95 Ploiești – Tricolorul Breaza

Unirea Urlați – CS Blejoi

CS Ceptura – CS Cornu 0-3, după ce formația din Ceptura s-a retras din competiție, iar toate jocurile vor fi omologate cu scorul de 3-0 în favoarea adversarilor.