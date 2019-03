Considerat un adevărat nonconformist, ploieşteanul Vlad Maistorovici, violonist, compozitor şi dirijor, cunoscut şi în străinătate, va aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din localitatea natală un eveniment de excepţie. Este vorba despre concertul „Queen Classics”, care va avea loc astăzi, de la ora 19.00, în cadrul căruia vor evolua, alături de orchestra de coarde a Filarmonicii “Paul Constantinescu”, Vlad Maistorovici – în calitate de dirijor și violonist, Chistian Elliott – violoncel, Robin Green – pian, Jernej Albrecht – clarinet și Julia Kocis – percuție. Publicul prezent va putea audia piesele „It’s a Hard Life”, „Killer Queen”, „Bycicle Race”, „Love of My Life”, „The Millionaire Waltz”, „You Take my Breath Away”, „Bijou”, „Who Wants to Live Forever”, „Don’t Stop Me Now”, „Flash”, „Ensueno”, „Play the Game”, „Bohemian Rhapsody” și „We Are the Champions”.

Cu un repertoriu care se întinde de la Bach la Turnage, prin Enescu și Freddie Mercury, compozițiile lui Vlad Maistorovici sunt interpretate de orchestre și artiști de talie mondială. De altfel, concertul ce va avea loc astăzi la Ploieşti a mai fost prezentat şi pe alte scene ale lumii, fiind apreciat la superlativ, după cum reiese şi dintr-un comunicat al filarmonicii din Ploieşti: „O seară de o clasă impecabilă”, a consemnat Wales Arts Review, iar Zofinger Tagblatt i-a apreciat proiectul „Queen Classics” drept „Un amestec genial de ritmuri pop și sonorități clasice. Divertisment de calitate dublat de muzicalitate de top”. „În fruntea ansamblului, Maistorovici este o combinație între Stephane Grapelli și Brian May” (Wales Arts Review), iar compozițiile sale „ating o notă aparte” (The Daily Telegraph)”.

Născut în Ploiești în 1985, Vlad Maistorovici a fost elev al Liceului de Artă „Carmen Sylva”. Cu susținerea regretatei pianiste Lorry Wallfisch, a candidat și obținut o bursă integral la prestigioasa școală de muzică Yehudi Menuhin School, unde a studiat vioara. Și-a continuat studiile la Royal College of Music, unde a studiat vioară, iar în paralel a studiat repertoriul cameral cu Bruno Canino, la Florența. Și-a desăvârșit studiile cu legendarul violonist Pierre Amoyal la Conservatorul din Lausanne. În ciuda tinereții sale, experiența sa a fost recunoscută prin invitații de a susține masterclass-uri și workshop-uri la Stockholm, Londra, Geneva, dar şi la București.