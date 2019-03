Cei interesaţi să facă în fiecare zi ceva pentru sănătatea lor, înţelegând că este cu mult mai important a preveni decât a trata şi că, de fapt, gesturile mici pot avea cu adevărat efecte benefice pentru starea noastră de bine şi o viaţă sănătoasă, au la dispoziţie, mai nou, o platformă- BONDS (http://www.bondsport.eu)- unde pot găsi diverse tutoriale referitoare la tipuri de activităţi sportive accesibile.

Platforma a fost realizată în cadrul unui proiect cofinanţat prin Programul Erasmus+Sport şi implementat de Asociaţia Se Poate- asociaţie implicată, inclusiv în Prahova-la Lipăneşti, în diverse acţiuni privind protecţia mediului , ca parte a unei vieţi sănătoase. Proiectul, intitulat Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports- BONDS a avut ca obiectiv general promovarea cetăţeniei active prin încurajarea participării tuturor persoanelor la activităţi sportive, fizice şi de voluntariat , fără a se limita la etnie, religie, vârstă, sex, naţionalitate sau stare de sănătate. În implementarea lui, AsociaţiA Se Poate a avut , ca partenere, trei organizaţii din străinătate- Asd Margherita Sport e Vita Basket din Italia, Universitatea de Sport din lituania, şi Trend -Prima din Slovenia.În cadrul aceluiaşi proiect a fost realizat un Ghid de bune practici pentru promovarea participării la activităţi fizic eaccesibile în orice context, astfel încât să se încurajeze includerea activităţilor sportive în viaţa de fiecare zi.