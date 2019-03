Fl. Tănăsescu

Ieri, 25 martie 2019, am fost complet bulversați. Și ne-am întrebat: Am nimerit la “Ziua Porților deschise” la sediul Inspectoratului de Poliție Județean ( IPJ ) Prahova Prahova sau la Academia Română ? Dar, ne-am revenit. Și ne-am convins că un om – colonelul în rezervă Andrei Banu – valorează cât o instituție. De-aia eram confuzi !

Da, ieri, și poliția prahoveană a marcat 197 de ani de existență. Context în care merită felicitări toți oamenii legii, dar, nu în ultimul rând, organizatorii evenimentului de pe “Vasile Lupu”, în frunte cu comandantul IPJ Prahova, chestorul Eduard Mirițescu, pentru fericita inițiativă de a invita 18 foști polițiști trecuți de vârsta de 80 de ani, pentru a li se da onorul.

“Enigmatici și cuminți”, oamenii au așteptat într-o sală, timp în care aparatele camerelor de filmat și aparatele de fotografiat ale reprezentanților presei focalizau câinii detectori de explozibili, arme din dotarea poliției, autospeciale și altele. Dacă am scris “Enigmatici și cuminți”, poate că ar trebui să continuăm și cu versul următor: ”Terminându-și rostul lor”. Nu, rostul lor nu s-a terminat ! Cel puțin al colonelui Andrei Banu, fost șef Serviciu Investigații Criminale din cadrul IPJ Prahova.

“ Eu sunt o persoană care s-a culcat la Revoluția din 1989 având calitatea de milițian și s-a trezit, a doua zi, polițist“, spune, glumind, colonelul Andrei Banu, care a primit “ Diploma de excelență” pentru întreaga activitate desfășurată.

Colonelul Andrei Banu, recunoaște că suferă de nostalgie. Nu de “Nostalgia” lui Mircea Cărtărescu, ci de nostalgia vremurilor în care era polițist. Și aproape că ne vorbește în citate: ” Despre noi, cei care am trecut de vârsta de 80 de ani, se poate vorbi așa cum a spus Simone de Beauvoir, soția lui Jean Paul Sartre: ”Voi îmbătrâni, muri și voi fi uitată”.

Și tot acest om, care – da, suntem conștienți, poate deranjăm pe mulți, pe foarte mulți polițiști – , în opinia noastră se confundă cu o instituțíe numită IPJ Prahova. Fiindcă, vorba domniei sale, “noi, chiar dacă suntem trecuți de 80 de ani, nu suntem bătrâni. Suntem, cum a spus Nichita Stănescu, <<străvechi>>”.

Aminteam, mai devreme, de versul “Terminându-și rostul lor”. Nu, colonelul Banu nu și-a terminat rostul nici după ce a ieșit la pensie. Își amintește de două cazuri. Primul: “Mă sună într-o noapte, pe la ora 1, Alexandru Șteoalfă, fostul șef al Poliției Municipale. Și mă roagă să-l ajut să-l prindă pe un pedofil, care recidivase. I-am cerut profilul celui căutat și i-am spus: << Trimite oameni pe strada cutare, la numărul cutare, spune-le să intre și să deschidă trapa unui beci. Acolo îl veți găsi>>. Peste trei ore, m-a sunat și mi-a mulțumit. Îl prinseseră”. Al doilea caz : “Eram pe stradă, în urmă cu doi sau trei ani, și am zărit un individ cam suspect. Am sunat la Biroul Judiciar, am vorbit cu șeful de-acolo. S-a dovedit că respectivul era un urmărit general”.

Da, poliția prahoveană – și, de ce nu ?, poliția română- are încă nevoie de profesioniști precum colonel Andrei Banu. Nu de alta, dar nu este, cum a spus, citând din Borges (Cărțile și noaptea), “un nume scrijelit pe o piatră funerară ”. Iar o discuție purtată între patru ochi cu domnia sa ajunge la Marquez. Noi ne lăudăm că am citit “ Un veac de singurătate”, colonelul Banu ne spune dintr-o suflare despre “Cronica unei morți anunțate”. Dăm să zicem despre “Dragostea la vremea holerei”, dar ne oprim la timp. Ne spune ceva despre Mario Vargas Llosa și tăcem precum… “Peștele în apă”.

Firește, pe copiii prezenți ieri, cu sutele, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova i-au impresionat câinii detectori de material explozibil, i-a încântat auzul sirenelor autospecialelor. Le-a plăcut că au pus mâna pe o armă sau un pistol.

Pe de altă parte, însă, o întâlnire cu o legendă vie – nu punem expresia între ghilimele fiindcă nu este cazul, ar fi făcut cât o lecție de Limba și Literatura Română.

Fiindcă, un om care, după cum a spus, ”m-am culcat la revoluție milițian și m-am trezit a doua zi polițist”, s-a dus în Franța să vadă mormântul soției lui Sartre, se confundă, o spunem din nou, cu o instituție. Sau două ? Poliția și Academia ?

Ieri, a fost Ziua Poliției Române. Și am scris despre o instituție – IPJ Prahova. La mulți ani, stimați polițiști ! Chapeau bas !, domnule colonel Andrei Banu, dacă tot ați citat din Simone de Beauvoir.

A, și să nu uităm; probail că mulțí, foarte mulți dintre angajații Primăriei Ploiești au citit “Orașul și câinii”. Motiv pentru care nu ne îndoim că nu va trece mult timp și colonelul Andrei Banu va deveni “Cetățean de onoare” al orașului !