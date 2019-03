O neprezentare (Viitorul Ariceşti nu a onorat deplasarea de la Fântânele) şi multe victorii ale gazdelor, acesta a fost “meniul” ultimei runde din Cupa României, faza judeţeană, care şi-a consumat în weekend ultimele meciuri de dinainte de a intra în întrecere şi echipele din primul eşalon judeţean. Printre “premiante”, Olimpia Comarnic – echipă din Liga C, care a mai făcut o “victimă” – mult mai “celebra” Carpaţi Sinaia, dar şi Voinţa Vărbilău, care a reuşit să elimine Brădetul Ştefeşti.

Ar fi de menţionat că, dacă în acest tur 5 a fost o echipă calificată “la masa verde” – Petrolul Băicoi, acelaşi lucru ar trebui să se întâmple cu un meci şi în turul VI – din cauza retragerii celor de la Ceptura – una dintre competitoare urmând să meargă mai departe fără joc.

Cupa României, faza judeţeană, turul al V-lea, rezultate

Victoria Fântânele – Avântul Tomșani 5-2

Prahova Tinosu – Viitorul Aricești 3-0, nedisputat

AS Tufeni – Sportul Câmpina 2-1

AS Gherghița – Rapid Mizil 2-2, 5-6, după lovituri de departajare

Voința Vărbilău – Brădetul Ștefești 1-1, 5-3, după lovituri de departajare

Olimpia Gornet Cricov – Știinţa Albești 1-0

CS Mănești – CS Brazi Negoiești 5-2

Viitorul Provița de Sus – CS Valea Doftanei 0-2

Olimpia Comarnic – Carpaţi Sinaia 2-1

Voința Gornet – CSC Berceni 2-2, 2-4, după lovituri de departajare

CS Mănești Băltiţa – Rapid Ibrianu 3-0

Gloria Vâlcănești – Real Rio Cocoșești 3-3, 4-2, după lovituri de departajare

AS Starchiojd – Unirea Teleajen 2-0

Progresul Pucheni Moșneni – Petrolul Ologeni 6-3

CS Scorţeni Bordeni –

CS Păulești II Găgeni 5-4

*Petrolul Băicoi – calificată din oficiu

Echipele învingătoare s-au calificat pentru faza următoare a competiției, unde vor intra în turneu formaţiile din Liga A Prahova, programat pe 3 aprilie.