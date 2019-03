Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, sâmbătă, la Bistriţa, că modificările la legea BNR au fost create de lipsa de transparenţă a BNR şi i-a cerut lui Mugur Isărescu să ofere informaţii despre plasarea externă a aurului României, potrivit Mediafax. „Eu ştiu foarte clar că noi avem o preocupare, pentru că noi am pierdut aurul României o dată în istoria noastră. Noi ştim foarte bine ce s-a întâmplat cu rezervele de aur din România. Nu vreau să se înţeleagă că aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra, ar însemna o lipsă de respect faţă de Marea Britanie. Nu, piaţa de la Londra este o piaţă onorabilă şi decentă. Eu am o altă problemă cu această chestiune, care este problemă tipic românească. Domnul Isărescu ne spune că doar Banca Centrală Europeană va zice ceva în această situaţie. Nu! Este o chestie de politică monetară. Eu îi cer domnului Isărescu să îmi spună, pentru că niciodată nu ştim de când aurul este plecat, ştim luări de poziţie că a fost o perioadă în Elveţia, apoi am aflat că este în Marea Britanie. Este foarte bine să se ne spună public:

«l-am plasat în cantitatea x în Elveţia». Pe perioada aceasta este dobânda pe care această ţară a obţinut-o, pentru că este al ei, este aurul României, nu al Băncii Naţionale. Lipsa de transparenţă în această decizie de politică monetară a creat această discuţie şi eu vreau să discutăm această lege, să vedem cât este bine să lăsăm în ţară, dacă am câştigat ceva plasându-l în afară, dar nimeni nu ştie, de fapt, de când este plasat, ce bani s-au obţinut din acest aur. Vreau să ştiu clar care sunt condiţiile acestui plasament”, a spus europarlamentarul ALDE. În opinia Noricăi Nicolai, lipsa de transperenţă vulnerabilizează ţara şi nu ar fi existat legea de modificare a statului BNR dacă în rapoartele băncii s-ar fi regăsit aceste informaţii. „Nu ar fi fost această lege, vă spun foarte sincer, dacă BNR venea şi spunea în rapoartele ei că «am plasat la Londra şi am obţinut atât». Este o informaţie publică, în alte ţări unii plasează, dar nu tot, pe celebra tradiţie «nu pui totul în loc», că s-ar putea să păţim cum am păţit noi, am pus tezaurul la Moscova şi am rămas fără el. Anglia este o formulă onorabilă, nimeni nu a pierdut vreodată din Anglia, dar noi nu ştim practic nici valoare, nici cantitate şi nici cât s-a obţinut în aceşti zece ani. Îmi pare rău, dar eu nu las aurul într-o piaţă fără să câştig nimic şi cred că ar fi şi un dezastru să mai aflăm că am şi plătit ca să ni-l ţină, că atunci mai bine îl ţineam aici. Toate lucrurile acestea trebuie clarificate şi după aceea, sigur, proiectul de lege va fi în Parlament şi îl discutăm”, a adăugat europarlamentarul.

Adrian Năstase: Ideea repatrierii aurului BNR mi se pare de bun simţ

Adrian Năstase a afirmat că, deşi e posibil ca iniţiativa lui Liviu Dragnea de repatriere a 95% din aurul depozitat de România în străinătate să fie lansată pentru a schimba agenda dezbaterilor publice legate de candidatura Laurei Codruţa Kovesi la şefia Parchetului UE, ideea este „de bun simţ”, conform Mediafax. „Când am citit iniţiativa legislativă a lui Liviu Dragnea şi a lui Şerban Nicolae, mi-am spus, imediat, „De ce nu?”. În definitiv, România nu mai este în situaţia de la sfârşitul anilor ’90. În plus, Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, unele evoluţii recente ne arată că, în anumite situaţii, pentru diverse motive, mai întemeiate sau nu, unele rezerve pot fi sechestrate. În perioada comunistă, era la modă sechestrarea unor nave româneşti pentru datorii ale unor întreprinderi de stat – considerate datorii ale statului. E adevărat, au mai plecat rezerve de aur din România la Londra. Dar asta s-a întâmplat în timpul războiului, când tezaurul polonez a fost evacuat, cu sprijinul României, în Marea Britanie”, a scris Adrian Năstase, ieri, pe blogul personal. Fostul premier a adăugat că este posibil ca iniţativa social-democraţilor să fi fost lansată pentru a schimba agenda publică, în contextul candidaturii Laurei Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European, însă proiectul este unul de „bun simţ”. „Unii spun că această iniţiativă a fost lansată pentru a schimba agenda dezbaterilor publice – în condiţiile în care, la Parlamentul European, obiecţiile referitoare la numirea, că procuror-şef european, a Laurei Codruţa Kovesi nu avuseseră succes. Posibil… Rămâne însă chestiunea de principiu – ideea repatrierii aurului BNR – care mi se pare de bun simţ. Cu atât mai mult cu cât nimeni nu a solicitat ca aurul de la Moscova să fie «repatriat» la Londra, ci la Bucureşti!”, a conchis Năstase.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea şi senatorul Şerban Nicolae au depus, săptămâna trecută, la Senat, în procedură de urgenţă, un proiect prin care Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate, respectiv peste 56 de tone de aur, reiese din datele actuale. Ulterior, social-democraţii au motivat proiectul de lege al liderului PSD Liviu Dragnea, spunând că ţări precum Germania, Austria, Belgia, Olanda, Elveţia, toate îşi repatriază rezerva de aur.