România se asociează cu producătorul italian de armament Beretta

N.Dumitrescu

După ce, în luna ianuarie a acestui an, ministrul Economiei anunţa, cu titlu de noutate, faptul că o armă de ultimă generaţie, a unui brand

mondial – Beretta, se va fabrica la Uzina Mecanică Plopeni, recent, acesta a venit cu noi detalii, ca o certitudine a punerii în practică a acestui proiect. Concret, acum două zile, în cadrul unei emisiuni televizate, ministrul Niculae Bădălău a declarat că România se va asocia cu producătorul italian de armament Beretta în vederea realizării a două noi tipuri de arme.

Potrivit acestuia, statul român şi compania italiană Beretta vor crea o nouă societate, în care partea română va deţine 80% din acţiuni. Fabrica va fi în Prahova, la UM Plopeni urmând să fie fabricate două tipuri de arme de asalt, inclusiv modelul ARX 160, care vor fi valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. Anunţul ministrului Economiei vine în contextul în care, anul acesta, industria de apărare beneficiază de

zece ori bugetul de execuţie de anul trecut.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunţat joi seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că România se va asocia cu producătorul italian de armament Beretta, în vederea realizării, la Uzina Mecanică de la Plopeni din judeţul Prahova, a două noi tipuri de arme. Potrivit acestuia, statul român şi compania italiană vor crea o nouă societate, în care partea română va deţine 80% din acţiuni. “Noi am discutat cu dânşii (n. n.- cei de la fabrica italiană) şi am făcut un contract. Vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni, unde partea română va avea 80%”, a declarat ministrul Niculae Bădălău la postul B1 TV, potrivit Agerpres. Ministrul Economiei a precizat că la Plopeni se vor produce două tipuri de arme de asalt, inclusiv modelul ARX 160, şi o armă mai mică, pentru trupele speciale, care vor fi valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. “Avem contract cu Beretta. Noi trebuie să trecem la un calibru NATO. Aceste arme (Beretta – n. r.) le-a avut Armata Română în testare la trupele speciale Târgu Mureş, unde s-a făcut un raport şi au spus că tipul acesta de armă este tipul cu care Armata Română şi-ar dori să se doteze. Am discutat cu dânşii şi vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni. Vom produce arma ARX 160 şi o armă mai mică pentru trupele speciale, în a doua parte”, a mai spus ministrul Economiei. Întrebat la ce vor folosi aceste arme, Niculae Bădălău a răspuns că vor merge pe piaţa externă şi la principalul beneficiar, Armata Română. „Avem piaţa externă şi avem principalul nostru beneficiar, Armata Română, care trebuie să treacă de la Kalashnikov-ul ăla din ’60, că îi trimitem în teatrele de operaţiuni cu Kalashnikov. Noi trebuie să oferim, noi ca furnizori, noi ca producători, trebuie să oferim Armatei Române cel mai bun armament”, a adăugat ministrul. Subliniind faptul că în 2019 industria de apărare beneficiază de zece ori bugetul de execuţie de anul trecut, Niculae Bădălău a mai adăugat faptul că obiectivul său, ca ministru, vizează repornirea industriei naţionale de apărare, în condiţiile în care, la nivelul Uniunii Europene, 70% din producţia de armament este utilizată în ţările producătoare, în timp ce în România armata beneficiază de mai puţin de 10% arme autohtone.

Oficialul de la Ministerul Economiei a mai semnalat că, în prezent, sub 10% din ce se produce ajunge la Armata Română şi astfel se încearcă repornirea industriei de armament.”În Uniunea Europeană, 70% din ceea ce se produce merge în armata lor. La noi, avem sub 10% în momentul acesta. Încercăm să repornim această industrie. Noi am avut vechiul arsenal, care era extrem de important. Noi nu avem tehnologie. În momentul acesta, armata nu mai e cu tunul şi sabia, să pleci la bătaie. Sunt sateliţi, toate armele sunt gestionate de sateliţi. Este cu totul altă tehnologie. Aceasta se bazează pe ani buni de cercetare pe care România nu a mai făcut-o, din păcate. Noi am avut cercetători. Noi am reuşit să ţinem profesioniştii prin vestitul nucleu, cât de cât. Nucleu înseamnă că am plătit nişte oameni numai ca să nu plece din această industrie. Şi am făcut un efort ani de zile ca să nu plece meseriaşii, pentru că avem oameni foarte buni”, a mai subliniat ministrul Economiei.

De precizat că UM Plopeni are o lungă tradiţie, inclusiv în fabricarea de produse militare. În ceea ce priveşte produsele militare, de la începerea activităţii productive, în anul 1941, şi până în prezent, uzina a fabricat o gamă diversificată de muniţie de artilerie, destinată satisfacerii cerinţelor forţelor Sistemului Naţional de Aparare şi ale beneficiarilor externi.