Deasupra, arborele-ncoronat, în cuget – datoria lor morală !

Fl. Tănăsescu

Ce păcate au oamenii aceștia, de stau aici, la Balta Doamnei, în zona „Șantierului de împădurire Potigrafu”, cu capul în pământ și nu scot o vorbă ? Cu ce i-am greșit directorului Direcției Silvice Prahova- inginer Dragoș Daniel Ciomag – de nu stă prea mult de vorbă cu noi ? Dar directorului Gărzii Forestiere Ploiești, inginer Viorel Mihălcioiu, încălțat cu cizme de cauciuc, i s-au înecat corăbiile ? Că la telefon ne înțelegeam chiar foarte bine. Dar doamnele /domnișoarele din cadrul Direcției Silvice Prahova , cărora, politicos, le spuneam “Sărut-mâna!” de ce abia ne salută ? Aceste întrebări ni le-am pus vineri, 21 martie, la Balta Doamnei.

Răspunsul era simplu: fiiindcă plantau !

Și toți cei amintiți, îmbrăcați în verde, parcă erau extratereștri. Plantau pe raza Ocolului Silvic Ploiești și nu aveau timp de vorbă cu presa.

“Hello, mister !”, încercăm să-l abordăm pe americanul care a trecut Oceanul, venind de la Washington, cu intenția declarată de a participa la acțiunea de împădurire sus-amintită. “Hello!”, ne răspunde omul – nimeni altul decât Klas Sander, reprezentantul Departamentului de Mediu din cadrul Băncii Mondiale. Încercăm să vorbim și cu silvicultorii unguri, prezenți, de asemenea, în zonă. Pauză ! Încercăm și cu cei turci ! Nimic. Toată lumea este ocupată. Cu plantatul.

Acolo unde, pe o suprafață de 0, 55 de hectare, au început să prindă viață 2.200 de stejari, 735 de puieţi de frasin și tot 735, de măr. Iar la sfârșitul acțiunii, când treaba a fost terminată, aveam să aflăm de la inginerul George Vasile, șeful Ocolului Silvic Ploiești, că pe vechiul loc a fost un arboret de pin care, din două motive – pe de o parte nu-i mergea bine din cauza condițiilor pedologice, iar pe de alta, la un vânt mai puternic sau o ploaie înghețată arborii ar fi putut cădea pe șosea – a fost înlocuit cu speciile amintite.

Ce fericire ! N-a participat niciun politician la acţiune

Se știe: dornici de a prinde încă un mandat, politicienii se pozează lângă oricine și lângă orice. Iar orice poate fi chiar și o cioată nemarcată, numai să apară în poză, chit că arborele este furat. Darămite să rateze ocazia de a sta planton lângă un puiet plantat de alții ? Și, nu în ultimul rând, se mai cunoaște năravul – de care clasa politică n-are lecuire – te mai și întreabă când apar în ziar.

Nu același lucru s-a întâmplat cu secretarul de stat din Ministerul Apelor și Pădurilor – Daniel Constantin Coroamă – prezent vineri la acțiunea de împădurire, pe care abia, abia am reușit să-l prindem în poză cu fața. La fel au stat lucrurile și cu inginerul Dragoș Gabriel Ciomag, directorul Direcției Silvice Prahova, care, după lungi insistențe – totuși, am avut putere de convingere, nu ? – a ridicat capul nelăsând din mână cazmaua, pentru a-l prinde în poză. Dar nu ne-a întrebat dacă a ieșit bine și nici când apare poza în ziar. Nu au fost prinși în poză – din motivele invocate mai sus, inginerii Ion Domșa, Bogdan Săvulescu și mulți, mulți alții.

Cât despre american, ce să mai zicem? Noroc că era înalt – cât sperăm să crească într-un an cei 3.670 de puieți plantați la Balta Doamnei – astfel că am reușit să-l prindem și pe el în poză.

Sunt măr – sau hoţ – de lângă drum ?

Da, în afară de stejar și frasin, au fost plantați și 735 de meri. Iar poetul zice așa “Sunt măr de lângă drum și fără gard/ La mine-n ramuri poame roșii ard/ Drumețule, să iei fără sfială/ Că n-ai să dai la nimeni socoteală”.

Numai că, vineri, prin zonă și-a făcut apariția și colonelul Liviu Coman, șeful jandarmeriei prahovene, care, dacă nu știați, îi iubește pe hoții de material lemnos ca sarea-n ochi. Pe cale de consecință, în ton cu vremurile, ar fi în stare să-l parafrazeze pe Mihai Beniuc, și să spună: “Hoțule de lemn, nu lua fără sfială/ Că jandarmeriei vei da socoteală”.

* * *

Da, vineri, 21 martie 2019, la Balta Doamnei a avut loc una dintre multele acțiuni de regenerare a pădurii prahovene, subscrise acțiunii din această primăvară, “Luna Plantării Arborilor”. Și iarăși da, în amintita zi, Klas Sander, reprezentantul Băncii Mondiale a ținut să-și facă o datorie de onoare în a regenera pădurea nu în Dâmbovița, nu în Ilfov, nu în Buzău – fiindcă și acolo au avut loc astfel de acțiuni – ci pe raza Ocolului Silvic Ploiești.

Este și acesta un semn al respectului de care se bucură Direcția Silvică Prahova.

Angajați pe care îi numim, din simpatie, “extratereștri”. Extratereștri care

și-au ales această meserie pentru viitorul nostru…