Andrei Nicolae,

deputat PSD Prahova

În ultimii doi ani, România a avut o creștere economică susținută și robustă, această realitate fiind confirmată de datele statistice publicate recent și demonstrează că programul de guvernare al PSD a fost bine întocmit. Astfel, în ultimii doi ani, s-au activat cinci motoare de creștere economică, al șaselea urmând a fi turat în acest an.

Agricultura, IT&C, Industria, Comerțul și Tranzacțiile imobiliare sunt motoarele de creștere ale anului trecut, iar performanțele consistente ale fiecărui domeniu care a asigurat creșterea economică au fost posibile grație măsurilor guvernării actuale.

În agricultură, rezultatele record din 2017 și din 2018 au fost posibile datorită acordării integrale și în avans a subvențiilor, a investițiilor masive și punerii în funcțiune a sistemelor de irigații și antigrindină, a programelor de sprijin pentru legumicultori și fermieri, în IT&C au dat roade scutirea de impozit pe profit, extinderea scutirii de impozit pe venit inclusiv asupra angajaților cu studii medii, nu doar superioare, industria a beneficiat de climatul propice dezvoltării afacerilor, reducerea fiscalității, stabilitatea/creșterea economică, iar în cazul Comerțului, acesta a fost impulsionat de creșterea puterii de cumpărare a oamenilor (+20%), ca urmare a majorărilor de pensii și salarii.

În acest an, pe fondul alocării celor mai mari resurse pentru investiții – sunt 15 miliarde de lei în plus față de 2018 – și a facilităților acordate, inclusiv a creșterii salariului minim brut la 3.000 de lei, va porni și motorul construcțiilor și este de așteptat că aibă o contribuție pozitivă (+0,4%) în creșterea economică.

Chiar președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor de Construcţii, Cristian Erbașu, a declarat că este foarte optimist în ceea ce privește atragerea oamenilor în domeniul construcțiilor, fie dintre tineri, fie dintre românii din străinătate. Astfel, după majorarea salariilor acordate construcţiilor prin prevederile OUG 114/2018, proprietarul firmei de Construcții Erbașu a menționat că ar trebui să se întoarcă în țară 50.000 de muncitori din domeniu, în următorii doi ani.