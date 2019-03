F. T.

Ieri, poliţiştii specializați în combaterea criminalității organizate din Prahova și Argeș, sub coordonarea procurorilor DIICOT Ploiești , au efectuat 12 percheziții în județul Argeș, la locuințele unor persoane bănuite de fraude informatice pentru obținerea de credite on-line. Conform unui comunicat al IPJ Prahova, “ din cercetări a rezultat că, în perioada 2016-2019, persoanele în cauză ar fi postat, pe site-uri web specializate, anunțuri privind recrutarea de forță de muncă, solicitând persoanelor interesate date personale și copii ale actelor de identitate. Ulterior, utilizând datele de identitate astfel obținute, precum și acte falsificate privind calitatea de angajat, ar fi formulat cereri în numele persoanelor privind acordarea de credite on-line, de la instituții financiar nebancare de pe teritoriul țării”.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele care au căzut victime ale suspecților se numără și prahoveni. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate nouă sisteme informatice, 35 de telefoane mobile, nouă carduri de memorie, 14 carduri bancare, 22 de cartele telefonice, 2.150 de euro și diferite înscrisuri. La DIICOT Ploiești au fost conduse, pentru audieri, 14 persoane, urmând ca procurorii ploieșteni să decidă măsurile care urmează a fi luate în acest caz – cercetarea cu suspecții în stare de liberate sau de reținere.

În paralel, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești continuă cercetările – tot sub coordonarea procurorilor ploieșteni – pentru documentarea cauzei ce are ca obiect infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și fals informatic.