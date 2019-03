• Mii de mulţumiri pentru zecile de mii de intervenţii

Fl. Tănăsescu

Acum, da, chiar acum, în momentul acesta în care scriem aceste rânduri, am vrea să sune telefonul și să ne întrebe cineva de la vreo instituție de sondaj: “În cine aveți cea mai mare încredere?”. Răspunsul nostru, înainte de a auzi alternativele (Biserică, Armată ș.a.) ar fi: în pompieri. Nu de alta, dar intervențiile acestora – fie la accidente, fie acolo unde arde la propriu și la figurat (în ultimul caz vorbim despre scoaterea vreunui cal din vreun canal sau coborârea vreunei pisici de pe acoperiș etc, etc, etc), fie acolo unde nici cu gândul nu gândești – ne îndreptățesc să dăm un astfel de răspuns.

Și, la o adică, nu ne-ar mira dacă am auzi că un angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino ” Prahova a asistat chiar și la vreo naștere…

Ieri, însă, ISU Prahova a marcat 86 de ani de la o altfel de naștere: legiferarea Protecţiei Civile în România.

În prezența inspectorului șef al instituției, colonel Mihai Drăgan, a prim-adjunctului acestuia – locotenent colonel Dumitru Elisei și a purtătorului de cuvânt – sublocotenent Raluca Vasiloae, sute de pompieri au intonat, ieri, în sala de protocol a ISU, Imnul Național. A urmat apoi discursul comandantului Mihai Drăgan, care, dincolo de cuvintele – nu, nu de complezență! – spuse cu astfel de ocazii, a rostit de opt ori “Felicitări!”.

Da, felicitări pentru pentru avansarea în gradul militar de locotenent colonel a maiorilor Laurențiu Constantin Romea și Cristinel Bogdan Vrăbioiu. Da, felicitări pentru avansarea, de la gradul de plutonier adjutant la cel de plutonier adjutant șef a lui Vasile – Cristinel Piciorea. Și, nu în ultimul rând, felicitări pentru înaintarea, de la gradul de plutonier major la cel de plutonier adjutant a salvatorilor Emil Traian Ciupercă, Ionuț Iulian Petre, Nicolae Alexandru Friedel, Constatin – Florin State și Ion Constantin Toma.

Ieri, cu ocazia marcării a 86 de ani de la legiferarea Protecției Civile în România, dată la care Regele Carol al II-lea a aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 1933 “Regulamentul Apărărării Pasive în România”, pompierii prahoveni prezenți la sediul instituției de pe Strada Rudului nr. 96 nu au rămas în incintă, să-și admire tresele de nou gradați sau să se felicite între ei, ci au ieșit și în curtea inspectoratului, pentru a le arăta vizitatorilor (în special copii), echipamentul din dotare, în contextul în care a fost instituită și Ziua Porților Deschise.

Firește, nu puțini dintre cei mici au spus că nici nu concep altceva decât să se facă… pompieri.

Noi nu am zis nimic. Nici angajații ISU Prahova. Numai că, așa cum armata e frumoasă la televizor, când bate pas de defiliare, la fel stau lucrurile și cu meseria de salvator.

Intri și în foc – la propriu – pentru a salva o viață omenească sau o fotografie înrămată care îi arată pe el și ea, în anii tinereții…