O singură persoană deţine în proprietate 79 de clădiri!

Nicoleta Dumitrescu

Hotărât lucru, unii dintre ploieşteni şi-au dezvoltat destul de mult şi simţul proprietăţii, dovadă că, de la un an la altul, este tot mai mare numărul contribuabililor care deţin în proprietate case şi maşini, dar şi terenuri. În acest sens, sunt relevante datele Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, de la care am aflat că, în municipiul reşedinţă al judeţului Prahova, la începutul acestui an erau înregistraţi peste 11.000 de contribuabili care deţineau încă o clădire în afara celei de domiciliu. Dar lista ploieştenilor cu mai multe proprietăţi în afara celei care este trecută pe actul de identitate este destul de cuprinzătoare, mai mult, conform datelor oficiale, la fiscul ploieştean este înregistrată inclusiv o persoană care deţine nu mai puţin de… 79 de clădiri! Nici proprietarii de maşini nu sunt puţini la număr, în contextul în care peste 46.000 de ploieşteni au câte o maşină, destui fiind şi cei care au chiar de ordinul zecilor de automobile! Cert este că, de la un an la altul, ploieştenii se îmbogăţesc atât în case, în autovehicule, cât şi în terenuri, în contextul în care, dacă în 2017 erau înregistrate 288 de persoane cu peste trei clădiri în afara celei de domiciliu şi 9.608 cu două maşini, anul acesta sunt 331 de persoane cu peste trei clădiri în afara celei de domiciliu şi 10.606 de contribuabili care au în garaj două autovehicule. Mai trebuie adăugat faptul că la începutul acestui an erau înregistraţi peste 100.000 de contribuabili, proprietari de teren, inclusiv terenuri de la bloc, mult mai mulţi în comparaţie cu acum doi ani.

Potrivit informaţiilor primite de la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, la nivelul municipiului, în ianuarie 2019 erau întregistraţi 147.736 de contribuabili persoane fizice şi peste 7.148 – persoane juridice. În cazul primei categorii de contribuabili, însă, ies în evidenţă cei care şi-au dezvoltat foarte mult simţul proprietăţii. Astfel, la începutul acestui an erau înregistraţi cu adresă de domiciliu, deci ca având act pe o singură proprietate, 105.752 de contribuabili, mai mulţi decât în 2017, când erau 105.159 de proprietari. Cert este că, în ultimii doi ani, lista ploieştenilor bogaţi în case şi maşini a devenit din ce în ce mai lungă. Astfel, dacă în anul 2017 erau înregistraţi 11.201 de contribuabili cu încă o clădire în afara celei de domiciliu, la începutul lui 2019 erau 11.431, iar diferenţe cu plus sunt înregistrate şi în cazul altor categorii de proprietari de imobile. Concret, dacă în anul 2017 erau 482 de contribuabili cu trei clădiri în afara celei de domiciliu și 288 – cu peste trei clădiri în afara celei de domiciliu, la începutul acestui an, situaţia era următoarea: 531 de proprietari cu trei clădiri în afara celei de domiciliu, respectiv 331 de proprietari cu peste trei clădiri în afara celei de domiciliu. Dar, dacă este să ne referim la statistica pe anul 2019, în capul listei proprietarilor de imobile din municipiul reşedinţă este, cu siguranţă, ploieşteanul care deţine nu mai puţin de …79 de clădiri! Cu siguranţă, acesta din urmă este considerat şi un bun contribuabil, la propriu! Şi asta deoarece, în conformitate cu hotărârea legislativului local ce vizează taxele şi impozitele locale, în cazul contribuabililor care deţin mai multe clădiri rezidenţiale pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul 2019, propunerea a fost de aplicare a unei cote suplimentare de 0,15%, pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, respectiv a cotei de 0,2% pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de domiciliu, cu menţiunea că, sub incidenţa acestei hotărâri nu intră clădirile dobândite prin moştenire legală.

Totodată, în anul 2019, destul de mulţi contribuabili figurează că au în proprietate şi autovehicule, cu menţiunea că numărul acestora este vizibil mai mare în comparaţie cu anul 2017. Astfel, dacă acum doi ani erau înregistraţi cu un mijloc de transport un număr de 45.659 de contribuabili, anul acesta, numărul acestora a crescut la 46.628 de contribuabili. Şi numărul celor cu două maşini a crescut vizibil – în 2017 au fost 9.608 de proprietari de autovehicule, în timp ce la începutul acestui an erau 10.606 contribuabili. Pe de altă parte, în cazul statisticilor valabile la începutul acestui an, la fel de interesantă este şi lista acelora care sunt proprietari de terenuri. Astfel, în baza de date a fiscului local figurează un număr de 100.163 de contribuabili persoane fizice care sunt proprietari de teren ( inclusiv terenurile de la bloc). În scripte apar de asemenea şi persoane care au acte de proprietate pe mai multe terenuri, aşa cum este cazul a 349 de ploieşteni care au acte pe câte cinci terenuri, alţi 176 de ploieşteni fiind proprietari pe câte 6 terenuri, cu menţiunea că este vorba, în toate cazurile, de inclusiv terenurile de la bloc. În 2017 au fost înregistraţi 86.254 de proprietari de terenuri, inclusiv terenuri de la bloc.