APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 11.00 – 13.00, pe Aleea Streiului (bl. 136 sc. A, B, C; 155 sc. A, B; 156 sc. C, D), Aleea Varbilau (bl. 152 sc. A, B, C) si pe strada Caineni (nr. 27), in cadrul operatiunii de inlocuire a bransamentului de apa de pe Aleea Streiului bl. 136 sc. A.

Ne cerem scuze clientilor pentru disconfortul creat, dar aceste lucrari sunt indispensabile pentru activitatea de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa potabila. Eventualele reclamatii si solicitari de informatii suplimentare se pot face 24 de ore din 24 la Centrul de apel al APA NOVA Ploiesti, la numarul de telefon 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil).

Va multumim pentru intelegere

Apa Nova Ploiesti