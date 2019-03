Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a transmis o scrisoare premierului român Viorica Dăncilă, prin care îi solicită acesteia să comunice la Bruxelles poziţia oficială a Guvernului în privinţa celor trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova.

”Înaltul oficial european invită totodată autorităţile române să transmită Comisiei Europene o serie de clarificări în privinţa măsurilor pe care intenţionează să le ia, pentru a evita întârzieri suplimentare în demararea lucrărilor la cele trei spitale regionale”, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.

În scrisoarea adresată prim-ministrului român, Corina Creţu precizează că sprijinirea implementării cu succes şi la timp a celor trei spitale regionale rămâne prioritatea zero pentru ea şi Comisia Europeană.

„Aşa cum am subliniat şi în scrisoarea pe care v-am transmis-o încă din data de 25 aprilie 2018, sprijinirea implementării cu succes şi la timp a celor trei spitale regionale rămâne prioritatea zero pentru mine şi Comisia Europeană. În acest sens, este esenţială accelerarea pregătirii proiectelor şi îmbunătăţirea orientării şi a coordonării în cadrul ministerelor de resort (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale). Chiar dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte pregătirea studiilor de fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului şi consolidarea capacităţii administrative a Unităţii de implementare a proiectelor din cadrul Ministerului Sănătăţii, graficul general rămâne încă neclar, sub presiunea timpului”, se arată în scrisoarea Corinei Creţu.

Potrivit comisarului european, este necesar ca termenele limită să fie respectate şi cele trei faze de implementare a proiectelor – construirea, dezafectarea sau reconversia vechilor instalaţii, după caz, precum şi formarea personalului – să progreseze în paralel. În acest sens, comisarul european Corina Creţu solicită autorităţilor române să prezinte o planificare clară şi să valideze în cel mai scurt timp atât cadrul de intervenţie pentru întregul proiect, cât şi termenele de implementare, urmând ca apoi acestea să fie comunicate în cel mai scurt timp Comisiei.

În acelaşi timp, comisarul european Corina Creţu menţionează că sunt „trei aspecte critice care trebuie să fie abordate de către autorităţile române înainte ca solicitarea pentru proiectul major privind construcţia celor 3 spitale regionale să fie transmisă Comisiei Europene: -Deficitul de finanţare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, conform estimărilor Băncii Europene de Investiţii; -Revizuirea modelului prin care cele trei spitale regionale vor fi finanţate, odată ce vor fi date în exploatare, pentru a se asigura adaptările necesare cu privire la gestionarea şi mecanismele de finanţare, astfel încât noile investiţii să acopere costurile operaţionale preconizate; -Proiectul trebuie să îndeplinească obiectivele strategiei naţionale de sănătate la nivel naţional şi local, respectiv planurile regionale de asistenţă medicală şi master-planurile de sănătate ale celor trei regiuni.”

În finalul scrisorii adresate premierului României, comisarul european pentru politică regională precizează faptul că serviciile Comisiei Europene oferă deja asistenţă tehnică Ministerului Sănătăţii, reiterând totodată angajamentul său personal, cât şi al serviciilor Direcţiei Generale pentru Politică Regională (DG REGIO), de a sprijini în continuare autorităţile din România în vederea realizării celor trei spitale regionale în actualul exerciţiu financiar, inclusiv prin mobilizarea de asistenţă suplimentară acolo unde este cazul.