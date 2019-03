CS Blejoi – As Strejnic 1-0 (0-0)

Stadion: ”Comunal”. Blejoi. Spectatori: circa 100. A marcat: I. Dumitru (79 pen)

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Ghinea (46 Anton), Stoica, G. Năstase, Vl. Badea (71 Chiși) – I. Dumitru (cpt), Bojoagă – Ruptureanu, Iancu, Preda (46 Cr. Vasile) – Lambru (84 Budacă). Antrenor: Răzvan Vlad.

AS Strejnic: Tiu – Băjan, Al. Stan, C. Voicu (83 C. Ilie), Cr. Stan – C. Stroie, A. Stroie – Niculae, Buceanu (42 V. Nistor), V. Tudor (80 M. Stoica) – Rusu. Antrenor: Paul Gușă.

Avertismente: Ir. Dumitru (89)

Au arbitrat: Paul Manu (Pucheni) – Cristi Lefter (Urlați), Mădălina Crăciun (Brazi).

Observator: Constantin Safta (Iordăcheanu)

Jucătorul meciului: Alex Tiu

CS Blejoi a ajuns liderul Ligii A, profitând de pasul greșit al celor de la Bănești, dar, startul de retur nu a fost nici pentru campioana en-titre foarte convingător.

Chiar dacă a dominat 90 de minute, având ocazii importante în prima repriza (prin Iancu, Lambru, Bojoagă sau Vl. Badea), Blejoiul s-a stins în a doua parte, când a dominat steril, fără ocazii, dar a reușit să marcheze, din penalty.

Jucătorul meciului a fost portarul celor din Strejnic, Alex Tiu, care a scos tot ce se putea scoate, cu excepția loviturii de pedeapsă venită ca urmare a unui henț, gol venit cum nu se poate mai bine, înainte de a se intra în criză de timp, Irinel Dumitru transformând lovitura acordată de centralul Paul Manu.

Iar oaspeții, care nu au avut mai nimic la capitolul faze ofensive, până în minutul 89, au beneficiat de o oarecare șansă la o lovitură liberă, bătută bine, dar apărată de Ad. Gheorghe.

Un meci facil, la prima vedere, dar care ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă, într-un campionat, care, parcă, în acest retur pare să se fi ”nivelat” și mai mult, dar nu în sensul spre performanță!