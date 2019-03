• Petrolul – U Cluj, astăzi, ora 17.30, Stadion „Ilie Oană”

Gheorghe Mulțescu a intrat în istoria Petrolului, din toate punctele de vedere, bifând, pe banca tehnică, toate ”stăpânirile” posibile – lucrând la Petrolul și imediat după fuziune, când încă ”dansau în birouri” Luca și Bercea, apoi a cunoscut și ”minunile” mandatului lui Capră și Walter (ordinea e inversă), iar acum, cel poreclit ”Turcul”, în tinerețe, și… SMURD-ul, în ultima perioadă, a venit să-și pună amprenta și experiența și asupra proiectului finanțat prin intermediul lui Mădălin Mihailovici! Cu același Yuksel Yesilova pe post de ”cap limpede”, cu o imagine bună în fața tribunelor, cu speranțe justificate, diferența de la ”ridicol” – momentele trăite cu Cornățeanu pe bancă, la Timișoara – la ”sublim” putând fi de doar 90 de minute, și un succes cu U. Cluj, în această seară, de la 18,30, va fi meci după care istoria se poate scrie cu totul altfel…

Un “U” Cluj care, de asemenea, l-a avut pe Mulțescu prezent într-un episod al existenței ”șepcilor roșii”, în 2007! Dar, de fapt, în ”viața” cărui club nu este trecător antrenorul, inclusiv Nea Gigi?

Acum, după 26 de etape, cu trei antrenori principali ”executați” deja (Grozavu, Grigore și Cornățeanu), Petrolul se află pe locul 5, cu 53 de puncte, Mulțescu preluând echipa într-o situație grea, dar nu disperată! Faţă de liderul Sportul Snagov are şase puncte în spate, de Academica Clinceni sunt cinci ”lungimi” de recuperat, iar „U” Cluj şi Chindia sunt cu patru puncte în plus față de ploieșteni, o victorie a galben-albaștrilor putând ”strânge” lupta foarte mult, în timp ce un eșec ar duce promovarea către … teorie, nu către ”practică”.

„Am venit să facem lucrurile mai bine, să ne îndeplinim obiectivul. Nu spun eu ce cred despre lot sau ce lot avem, dacă e bun sau nu. Eu zic că e competitiv pentru a-şi atinge obiectivele. Sigur că trebuie să îl punem la punct, din multe puncte de vedere, şi fizic, şi tactic. Este timpul scurt până la meciul cu Universitatea, am comprimat foarte mult antrenamentele, ca să mărim volumul de muncă şi să rezolvăm cât mai multe probleme cu care s-au confruntat ei până acum. Am mai fost aici, am făcut lucrurile să meargă şi rezultatele au fost bune. Şi, din punctul meu de vedere, e clar că există o încredere din partea suporterilor. Sigur, nici eu nu consider că pot face minuni, dar pot să fac lucruri bune. Nu cred că e un meci decisiv, dar sigur că, dacă nu câştigăm, pierdem din şansele care ne-au rămas” – a fost declarația tehnicianului de 67 de ani.

Petrolul – prima echipă care ajunge la 4 antrenori!

De jucători nu vorbim…

Cu numirea lui Mulțescu, Petrolul devine prima echipă din eșalonul doi care a ajuns la a patra numire de antrenor principal, dacă această ”strategie” aduce sau nu lucruri bune urmând să ne convingem… când se va trage linie! Că nu este întâmplare o dovedește și numărul de jucători folosiți în mod oficial, Petrolul ajungând la 40 de jucători ”trecuți prin curte” în acest campionat!