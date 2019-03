Marian Dima

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova a stabilit programul „şaisprezecimilor” Cupei României, faza judeţeană, unde vor intra în scenă echipe din Liga A Prahova. Vor fi, de fapt, miercuri, 3 aprilie, de la orele 17,00, cincisprezece meciuri, pentru că, prin programul fazelor anterioare, un loc a rămas liber, astfel că CS Blejoi a fost „trecută un tur înainte”, la masa verde!

Revenind la programul meciurilor din această fază a întrecerii, vor fi câteva dueluri interesante, cu mari ambiţii locale, Comarnic – Breaza fiind un astfel de meci, la fel ca şi Valea Doftanei – Brebu sau Starchiojd – Măneciu, de menţionat fiind şi că, prin retragererea echipei din Ceptura din Liga A Prahova, care nu va mai juca, implicit în Cupă, avem un duel între echipe de eşalon inferior în această fază a întrecerii, Olimpia Gornet Cricov şi Petrolul Băicoi urmând să se lupte pentru un loc în „optimi”.

Programul complet al „şaisprezecimilor”:

Victoria Fântânele – Unirea Urlaţi

Voinţa Vărbilău – CS Păuleşti

AS Tufeni Băicoi – CS Măneşti Coada Izvorului

CS Valea Doftanei – AFC Brebu

CS Măneşti 2013 – AS Strejnic

Olimpia Comarnic – Tricolorul Breaza

CSC Berceni – Tinereţea Izvoarele

AS Starchiojd – Avântul Măneciu

CS Măneşti Băltiţa – CS Cornu

Gloria Vâlcăneşti – Teleajenul Văleni

CSO Mizil – Petrolul 95 Ploieşti

CS Scorţeni Bordeni – CSO Plopeni

Progresul Puchenii Moşneni – AFC Băneşti Urleta

Prahova Tinosu – Petrolistul Boldeşti

Olimpia Gornet Cricov – Petrolul Băicoi