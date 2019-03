Ieri, Biroul Electoral Central a respins cererea de înscriere a Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii conduse de Dacian Cioloş.

„Ambele partide au solicitat înregistrarea preşedinţilor la Tribunalul Bucureşti, dar până acum nu au primit o decizie definitivă. Pentru acest motiv, BEC a respins cererea de înregistrare a Alianţei. Este o decizie politică luată la presiunile regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea în România”, se arată în comunicatul PLUS.

Liderii PLUS anunţă că decizia va fi contestată la Înalta Curte.

Alianţa USR PLUS a fost anunţată în 2 februarie.

Lista comună pentru eruroparlamentare este formată din:

1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR),

10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).