Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că a început sezonul căpușelor și face o serie de recomandări despre ce trebuie să facem în cazul unei mușcături.

„Atenţie părinți și bunici. A început sezonul căpuşelor. Primul pacient mușcat în acest an este din Belcești și a necesitat tratament de urgență după ce a fost mușcat de antebrațul drept. Zeci de pacienţi (printre care foarte mulți copii) ajung la urgenţe în fiecare an.

Iată 10 lucruri bine de știut despre muşcătura de căpuşă:

1. Riscul crește în aceste zile călduroase datorită stilului sumar de îmbrăcăminte, cât şi a activităţilor în aer liber în zone populate de coloniile de căpuşe; 2. Atenţie la locurile de joacă ale copiilor; 3. Evitaţi zonele în care riscul de a fi muşcaţi de căpuşe este mare.(spaţiile verzi, tufişuri, pe sub arbori); 4. În zonele de risc purtaţi haine deschise la culoare, cu pantaloni lungi introduşi în şosete cu textură mai deasă. Alegeţi pantofi deschişi la culoare, fără orificii sau decupaje; 5. Căpuşa adultă este vizibilă pe piele (mai dificil în zonele piloase) şi trebuie scoasă imediat dar nimfele sunt foarte greu de vizualizat (arată ca un punct negru cât un vârf de ac); 6. Examinați copiii la întoarcerea de la locurile de joacă; 7. Capuşa trebuie extrasă printr-o intervenţie chirurgicală cât mai urgentă; 8. Nu strângeţi căpuşa care v-a muşcat între degete pentru a nu pompa din conţinutul său intestinal cu microbi în sângele dumneavoastră; 9. Dacă aţi încercat să scoateţi căpuşa cu penseta şi capul ei s-a rupt şi a rămas în piele, prezentararea la medic şi extragerea chirurgicală este o urgenţă pentru prevenirea infecţei şi a complicaţiilor; 10. Consultaţi imediat un medic mai ales dacă apar modificări la nivelul muşcăturii sau apar simptomele variate ale aşa-numitei ,,gripe de vară” însoţită de dureri musculare, transpiraţii sau nas înfundat.

Reţineţi:

1. Data la care a fost extrasă căpuşa; 2. Urmăriţi apariţia oricăror simptome ,,curioase” atât la nivel muşcăturii, cât şi generale precum cele pseudogripale: febră, dureri de cap, dureri în gât, ganglioni inflamaţi, oboseală marcată și dureri musculare.; 3. Simptomatologia bolii Lyme este polimorfă şi realizează tablourile clinice a peste 200 de afecţiuni. Nu degeaba este supranumită boala cu 1000 de feţe; 4. !!! Mai puțin de 30% dintre bolnavii de Lyme după mușcătura de căpușă își mai amintesc de această mușcătură din cauza dimensiunilor mici și a secreției anestezice)”, scrie Tudor Ciuhodaru pe Facebook.