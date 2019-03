Înaintea startului oficial și în Superligă și Liga B Prahova, o serie de echipe neimplicate în partidele de Cupa României au susținut ultimele repetiții, un turneu interesant desfășurându-se pe gazonul artificial ”Petrol” – Câmpina, cu participarea echipelor Muntenii Câmpina (organizatoarea triunghiularului), Viitorul Fortuna Breaza și A.C.S.M. Codlea, o formație care activează pe prima scenă a județului Brașov, cele trei echipe desfășurând meciuri pe durata a câte 50 minute.

Mai întâi s-au aflat față în față A.S. Muntenii Câmpina și A.C.S.M. Codlea, meci încheiat cu un rezultat nedecis, scor 2-2, golurile câmpinenilor fiind semnate de Aristide Buzilă și Vali Bărbulescu, ultimul din penalty.

În al doilea joc, A.C.S.M. Codlea a învins pe Viitorul Fortuna Breaza cu 5-3, iar în ultima partidă, A.S. Muntenii Câmpina a învins Viitorul Fortuna Breaza, scor 7-0, lista marcatorilor cuprinzând numele lui Adrian Grigore (2), Claudiu Drăcea (2), Andrei Duricu, Aurel Tandalache și Sabin Nicola.

Formația câștigătoare a turneului, ”la golaveraj”, AS Muntenii, a folosit următorul lot de jucători: Briotă – Bej, Stanciu, Pop, Necula, Grigore, Bărbulescu, Tandalache, Buzilă, Duricu, Matincă, Drăcea și Nicola.

Progresul Bucov-Muntenia Blejoi 3-6

Într-un alt meci amical, Muntenia Blejoi s-a impus la Bucov, a doua echipă a comunei Blejoi impunându-se la scor de tenis, 6-3. Golurile partidei au fost marcate de Alex Moldovan, Mădălin Bălan, Sergiu Balaban – pentru gazde, respectiv Vladimir Nica-2, Georgian Stoica, Robert Ioniță, Cătălin Nițoi, Alin Ioniță – pentru Muntenia, ultimul evoluând portar, o repriză, respective în câmp, a doua, când a reușit să apară și pe lista marcatorilor.

Energia Pietroșani -Viitorul Cosminele 2-3

De asemenea, la ”Parcul Vest” a continuat seria amicalelor pe teren sintetic, Viitorul Cosminele impunându-se în fața celor de la Pietroșani, cu 3-2. Marian Păunoiu și Laurențiu Guneș au înscris în contul celor de la Energia, în prima repriză, respectiv Cătălin Ion, Alexandru Stoica și Alexandru Stanciu pentru Viitorul, care au întors scorul în partea secundă.

Și CSO Slănic a disputat un amical, învingând cu 3-1 pe ACS Aricești.