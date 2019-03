Din contingentul de 5 echipe, al primelor clasate din eșalonul doi valoric, format din Sportul Snagov, Academica Clinceni, Chindia Târgoviște, U. Cluj și Petrolul, patru au câştigat și meciurile din runda a doua din 2019, după ce, în prima etapă, toată lumea ”bifase trei puncte”. Din păcate, singura echipă care nu a reușit să rămână la ”cote maxime” a fost chiar gruparea ploieșteană, care s-a încurcat de Metaloglobus, scor 1-1.

Meciul, presărat cu greșeli incredibile, a fost ”explicat” de antrenorul echipei ploieștene, Mugur Cornățeanu, astfel: „Când faci o asemenea greşeală la nivelul acesta, în minutul 4, fără să se pună o presiune de la adversar şi tu dai cadou 1-0, îţi dai seama că de acolo s-a terminat jocul. Nu trebuie să arătăm slăbiciuni. În momentul în care arătăm slăbiciuni, adversarul profită, ceea ce Metaloglobus a profitat, a primit un gol cadou, după aceea a intrat în nebunia aceasta de joc, în care toată lumea heirup, heirup, heirup, şi nu am mai jucat fotbal, cu toate că şi pe jocul acesta urât am avut două bări, a scos portarul senzaţional. Am avut şi şansă, pentru că şi ei au scăpat de două ori, dar, per total, a fost un joc urât, anost, din punctul meu de vedere. Nu asta este calitatea şi jocul pe care eu le doresc la Petrolul Ploieşti. De aceea, eu îmi cer scuze faţă de suporteri şi de toţi fanii petrolişti pentru jocul prestat. Când începi de la 0-1, pe o greşeală copilărească, să faci un cadou echipei adverse, este normal. Ok, am revenit imediat, am pus presiune, dar, astăzi, noi am jucat doar cu sufletul, cu inima, prea puţin fotbal. N-am oferit un fotbal de calitate, ci multă nebunie, mult haos, n-am jucat ceea ce a trebuit. Am pregătit cu totul şi cu totul altceva şi am jucat altceva. S-a făcut o greşeală, am revenit, pune mâna şi joacă. Vrei să joci. Ca să demonstrezi că eşti Petrolul Ploieşti şi eşti o pretendentă clară pentru promovare, trebuie să arăţi şi fotbal. Oamenii vor să vadă, în afară de bătaie şi atitudine, şi fotbal, ceea ce noi am oferit astăzi foarte puţin. Am fost restanţieri din punctul ăsta de vedere. Sperăm, trebuie, ca pe viitor să oferim fotbal de calitate. Mergem la Târgovişte să ne recuperăm punctele pierdute pe teren propriu. Am făcut un pas greşit pe care nu trebuia să îl facem, am şi discutat toată săptămâna că orice echipă care vine şi joacă contra Petrolului este montată nu 100 la sută, ci 200 la sută. De aceea, noi trebuie să fim 300 la sută în momentul în care jucăm, mai ales acasă. Eu chiar nu înţeleg, să-ţi fie teamă că joci acasă. Joci cu un public minunat în spate, ai stadion deosebit, ai toate condiţiile, dar trebuie să joci, să ai plăcerea de a juca. Noi, astăzi… La Petrolul, când ai venit, trebuie să performezi ieri, nu astăzi. Lumea se aşteaptă ca această echipă să se întoarcă unde îi este locul, adică în Liga 1. Este o presiune enormă, ceea ce la celelalte cluburi nu este aşa. La Petrolul, dacă ai calitate, trebuie să arăţi. Arat-o pe teren. Din gură, şi eu pot să spun: hau, hau. Nu, arat-o pe teren ! Îmi asum eu acest rezultat, este vina mea, nu este a jucătorilor. Probabil nu am ştiut să îi motivez îndeajuns în privința a ceea ce înseamnă Petrolul Ploieşti” – a spus tehnicianul petrolist.

În cealaltă parte a ierarhiei, unde, de asemenea, se dă o luptă ”grea” pentru salvarea de la retrogradare, Baloteştiul a înregistrat lovitura etapei, complicând lucrurile în lupta pentru evitarea Ligii a III-a, după 2-1 cu Daco-Getica, chiar în Colentina.Trei partide s-au terminat la egalitate, două cu 1-1, la Bacău şi pe stadionul Electrica din Timişoara (formația pregătită de Valeriu Răchită, ASU Poli ratând un penalty și șansa de a face șase puncte din șase, împotriva celor de la Luceafărul Oradea), iar una cu 2-2, la Mioveni. În schimb, Ripensia a fost singura gazdă care şi-a valorificat atuul terenului propriu, trecând cu 1-0 de AFC UTA Arad, prin golul lui Mansour Gueye. Timişorenii au preluat conducerea în meciurile directe cu arădenii, având acum o victorie în plus, celelalte dueluri de până acum fiind încheiate cu o victorie de fiecare parte şi un meci egal.

Rezultatele ultimei etape:

Fotbal Club Argeş – AFC Chindia Târgovişte 0-1 (0-0)

A marcat: Mihai Leca (88)

ACS Poli Timişoara – CS Luceafărul Oradea 1-1 (0-1)

Alexandru Bădăuţă (80) / Vasile Pop (23)

ACS Dacia Unirea Brăila – ACS FC Academica Clinceni 0-2 (0-1)

Florin Achim (30), Paul Pîrvulescu (60)

ASSCS Farul Constanţa – CS Sportul Snagov SA 1-2 (0-1)

Marius Fotescu (90) / Alexandru Ioniţă (12 – pen.), Ayoub Tazouti (53)

ASC Daco-Getica Bucureşti – CS Baloteşti 1-2 (1-1)

Eugen Nica (45)/ Vasile Mihai (14), Valentin Niculae (55)

CS Mioveni – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2-2 (1-1)

Ionuţ Rădescu (45+2), Simon Măzărache (63) / Andrei Blejdea (17), Patrick Popescu (59)

CS Aerostar Bacău – ACS Energeticianul 1-1 (1-0)

Valentin Buhăcianu (32) / Alexandru Popescu (85)

AFC Ripensia Timișoara – AFC UTA Arad 1-0 (0-0)

Mansour Gueye (47)

FC Petrolul Ploieşti – FC Metaloglobus Bucureşti 1-1 (1-1)

Laurenţiu Marinescu (12 – pen.) / Claudiu Herea (4)

AS FC Universitatea Cluj – ACS ASU Politehnica Timișoara 1-0 (0-0)

Mircea Axente (53)

Clasamentul Ligii a II-a

1. Sportul Snagov 23 16 4 3 39:16 52 2. Academica Clinceni 23 17 0 6 44:15 51 3. ‘U’ Cluj 23 15 5 3 50:15 50 4. Chindia Târgoviște 23 15 5 3 45:25 50 5. Petrolul Ploiești 23 15 4 4 46:20 49 6. FC Argeş Pitesti 23 12 5 6 36:21 41 7. CS Mioveni 23 11 5 7 37:23 38 8. UTA Arad 23 9 5 9 35:31 32 9. Energeticianul 23 8 6 9 31:29 30 10. Pandurii Tg. Jiu 23 8 5 10 38:37 29 11. Ripensia Timisoara 23 7 7 9 26:32 28 12. Politehnica Timișoara 23 7 5 11 18:24 26 13. Luceafărul Oradea 23 6 7 10 25:40 25 14. Metaloglobus 23 7 4 12 18:44 25 15. Daco-Getica București 23 5 9 9 31:35 24 16. Aerostar Bacau 23 6 5 12 35:43 23 17. CS Balotești 23 6 4 13 23:44 22 18. Farul Constanţa 23 6 2 15 30:45 20 19. Poli Timișoara 23 3 5 15 19:46 14 20. Dacia Unirea Brăila 23 2 6 15 19:60 12

Meciurile Etapei 24