Din ianuarie 2017, s-au produs în zona Vrancea 17 cutremure de peste 4 grade pe Richter

V. Stoica

4 martie 1977 este data care va rămâne în conștiința românilor drept ziua neagră în care pământul s-a cutremurat puternic în timpul unui seism produs seara, la ora 21:21, cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Ziua în care mii de oameni au murit sau au fost prinși sub dărâmături și ziua în care alte mii de români au rămas fără acoperiș deasupra capului.

La 42 de ani de la seismul care a zguduit din temelii România, Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) și o serie de colaboratori organizează astăzi, mai multe evenimente dedicate conștientizării și măsurilor concrete de reducere a riscului seismic din România. Grupate sub denumirea “O zi despre cutremure: perspective de reducere a riscului seismic”, evenimentele au loc astăzi în mai multe locații din Capitală. Inedite sunt cele trei tururi ghidate gratuite denumite “Bucureștii și cutremurele”, estimate la o durată de circa două ore și jumătate, organizate de către INFP, Asociația Cultour, Urban-Incerc, Facultatea de Geografie a Universității din București, MKBT – Make better. Orele de start ale tururilor gratuite sunt 11:00, 14:00 și 17:00, cu plecare de la fântâna de la Universitate. Ghizii vor prezenta povestea clădirilor care au avut probleme majore, dar și contextul actual, respectiv de ce sunt atât de multe clădiri vulnerabile din punct de vedere seimsic.

„Pe 4 martie 2019 se împlinesc 42 de ani de la cutremurul din 1977, care a produs cele mai mari pagube pe teritoriul României. Nu dorim ca acea zi să fie uitată, dar la fel de mult nu dorim ca ea să se repete”, spun reprezentanții Institutului Național pentru Fizica Pământului.

De la începutul anului 2017 și până ieri, în zona seismică Vrancea se produseseră 17 cutremure mai mari de 4 grade pe scara Richter, cel mai puternic fiind înregistrat în 28 octombrie 2018, cu o magnitudine de 5,8 grade pe Richter.