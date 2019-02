Voința Livadea – Voința Vărbilău: 1-3 (1-1, după prelungiri 1-3)

Cosmin Iliescu, Marian Dima

Stadion: Petre Petrescu – Livadea. Spectatori: circa 300. Au marcat: G. Ionică (pen. 11′) / Cr. Opriș (22′), S. Popa (99′), And. Preda (120′).

Voința Livadea: N. Ene – Măd. Bratu, M. Bratu (Cpt.), Gh. Cerchez, D. Isar – C. Frănculescu (96′ T. Stama), G. Carstea, L. Stânciu (84′ D. Dumitru), Fl. Catrinoiu (70′ D. Dumitru) – G. Ionică, M. Căpraru. Antrenor: Bogdan Iliescu.

Voința Vărbilău: M. Opriș – Al. Preda, And. Saros, S. Popa, Alx. Preda – C. Zamfir (46′ V. Dan) (78′ E. Drugău), Ant. Drăgoi, Arnăutu, Al. Radu – Cr. Opriș (Cpt.) (60′ B. Stroe), Adr. Constantinescu (84′ And. Preda). Antrenor: Marius Mihai.

Cartonașe galbene: Gh. Cerchez (43′), M. Bratu (113) / Aln. Radu (57′).

Au arbitrat: Iulian Propișteanu (Ploiești) – Andrei Auraș (Olari), Ștefan Niculae (Ploiești). Observator: Costin Firică (Ploiești).

Jucătorul meciului: Mihai Opriș (Voința Vărbilău).

„Unii cu ratările, alții cu golurile” – cam aşa s-ar rezuma istoria meciului din turul III din Cupa României, primele meciuri oficiale din acest an pe plan judeţean aducând multe dueluri interesante, aşa cum a fost şi derbiul comunei Vărbilău, adjudecat de Voinţa (foto), pe terenul celor de la Livadea. A fost 1-1 după timpul regulamentar (goluri Ionică – min. 11, din penalty, pentru gazde, respectiv “veteranul” Cristi Opriş, în min. 22) , momentul psihologic al partidei fiind în min. 83, când L. Stanciu – rămas singur cu poarta goală, a lovit stâlpul din dreaptă porții, ratând victoria pentru gazde, care au dominat la capitolul ocazii mari în primele 90 de minute. Prelungirile au fost însă “ale oaspeţilor”, Vărbilăul având un lot mai complet şi cu mai multe valori individuale, scorul final fiind de 3-1 pentru Voinţa. De remarcat însă rivalitatea, ca şi prietenia care durează de două decenii între antrenorii celor două echipe Bogdan Iliescu, Marius Mihai și Bogdan Stroe, la fel de important fiind că flacăra fotbalistică nu se stinge în această comună. În pagina 8 puteţi citi rezultatele complete ale turului III şi programul etapei viitoare din Cupa României