Filarmonica ”Paul Constantinescu” a anunțat publicul meloman că solistul Răzvan Stoica se întoarce cu vioara sa Stradivarius pe scena Sălii „Ion Baciu”, susținând un concert pe data de 7 februarie 2019, la ora 19.00. Condusă de dirijorul Tiberiu Soare, orchestra simfonică are în program Uvertura „Ruslan şi Ludmila” de Mikhail Glinka, Concertul nr. 2, în sol minor, op. 63, pentru vioară şi orchestră de Sergei Prokofiev şi Simfonia a III-a, în do minor, op. 78, de Camille Saint-Saens. Violonistul Răzvan Stoica a studiat la Liceul de Muzică George Enescu din București, iar în particular cu maeștrii Ștefan Gheorgiu și Modest Iftinchi. După absolvire și-a continuat studiile la Conservatorul Regal din Amsterdam (Olanda), dar a participat și la o serie de cursuri de măiestrie cu violoniști consacrați. A câștigat peste 24 de premii naționale și internaționale la competiții prestigioase, incluzând, printre altele, Concursul Perosi (Tortona), competițiile olimpice pentru vioară din România și Concursul pentru duete de la Bolzano (Italia). În anul 2009 a câștigat premiul I în cadrul „Strad Prize” la Salzburg, în Austria, fiindu-i oferită astfel o vioară Antonius Stradivarius, manufacturată în anul 1729.

Biletele pentru concertul la care ne-am referit, în valoare de 30 de lei (adult), 20 lei (pensionari) și 10 lei (elevi/studenți) se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală și online, pe www.filarmonicaploiesti.eu.