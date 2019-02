Petre Apostol

În această seară, de la ora 19:30, echipa de handbal Steaua Bucureşti, vicecampioana României, care îl are căpitan pe ploieşteanul Ionuţ Georgescu (extremă dreapta), va juca meciul din a XIV-a etapă a competiţiei regionale SEHA League, la care participă formaţii din estul şi sud-estul Europei.

Georgescu şi co. au o şansă de a opri seria de şase înfrângeri consecutive în acest moment, întâlnind formaţia din Belarus – Meshkov Brest, pe care au învins-o, pe teren propriu, cu scorul de 42-33, în toamna anului trecut, handbalistul ploieştean marcând atunci patru goluri din şapte aruncări.

Echipa la care evoluează jucătorul ploieştean ocupă locul al şaptelea în clasament, cu 15 puncte, reuşind cinci victorii, în vreme ce Meshkov Brest se află pe locul al patrulea, cu 33 de puncte, având o serie de patru succese consecutive.

În vârstă de 36 de ani, Ionuţ Georgescu este unul dintre cei mai valoroşi jucători ai competiţiei în apărare, fiind al treilea la media de intercepţii pe meci, cu 0.60, respectiv al cincilea la intercepţii totale, cu şase intercepţii în zece partide disputate.

În plus, veteranul handbalist ploieştean este al patrulea atât la media golurilor reuşite de pe extremă, cu două goluri pe meci, cât şi la numărul total de goluri înscrise de pe extremă, cu 20 de goluri din 35 de aruncări, în cele zece partide disputate, având un procentaj de reuşită de 57%.

În total, în cele zece partide în care a evoluat (a ratat patru meciuri din cauza unei accidentări), fostul internaţional al României a înscris în SEHA League 32 de goluri, din 61 de aruncări, având un procentaj de 52% de reuşită, bifând, totodată, şi opt pase decisive.