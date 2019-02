Violeta Stoica

Laura Codruța Kovesi a ajuns în postura de suspect, astăzi fiind invitată la Parchetul General – Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție pentru a fi audiată într-un dosar deschis la finalul anului 2018, după o plângere depusă de Sebastian Ghiță împotriva fostei șefe a DNA.

De această dată, s-a întors roata: Kovesi va fi nevoită să contracareze informațiile strânse împotriva sa de procurorii nou-înființatei structuri din cadrul Parchetului General și, prin urmare, i-a venit rândul să-și demonstreze nevinovăția, așa cum s-a petrecut în multe dintre cazurile persoanelor inculpate de către “unitățile de elită” ale DNA.

Probabil gândit ca un sistem de autoapărare, anunțul despre demararea cercetării penale a fost făcut de însăși Laura Codruța Kovesi, la un post de radio, cu o voce tremurată, care i-a determinat pe unii să considere că îi este teamă de dosarul întocmit pe numele ei, iar pe alții – că nu și-a mai putut ascunde furia.

Adina Florea, procuror șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, înființată anul trecut ca structură a Parchetului General, este magistratul care a citat-o pe Laura Codruța Kovesi la audierile care ar trebui să aibă loc astăzi, așa cum a anunțat însăși suspecta de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă.

În cazul în care Kovesi nu se va prezenta astăzi la audieri pentru a răspunde întrebărilor procurorilor referitor la dosarul penal aflat în instrumentare, există metoda de aducere a persoanei suspecte de săvârșirea unor infracțiuni, așa cum, de altfel, a menționat ieri Adina Florea. “Nu se va analiza nimic cu dublă măsură”, a ținut să precizeze procurorul șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, care a mai adăugat – în legătură cu dosarul împotriva Laurei Codruța Kovesi – doar că este vorba despre o cauză deschisă anul trecut, ca urmare a unei plângeri depuse de către fostul deputat de Prahova, Sebastian Ghiță.

Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, într-o intervenție la un post de radio național, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie într-un dosar în care are calitatea de suspect și în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Laura Codruţa Kovesi a declarat, miercuri seară, la Europa FM: „Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii (n.n. – în cadrul procedurii de selecție a procurorului șef european), dar probabil este tot o coincidenţă faptul că, iniţial, am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri (n.n. – astăzi), ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi (n.n. – miercuri) la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi la cererea de amânare am depus biletul de avion din care rezulta că în data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit această citaţie”.

Despre ce este vorba în acest dosar?

Fostul deputat de Prahova, Sebastian Ghiță, a depus plângere penală împotriva Laurei Codruța Kovesi în luna decembrie a anului 2018, în care omul de afaceri a arătat că fosta șefă a DNA i-a cerut să achite contravaloarea cursei aeriene destinate repatrierii lui Nicolae Popa din Indonezia. După ce a depus această sesizare, Sebastian Ghiță a avut o intervenție telefonică din Serbia la România TV, în care a făcut precizări privind implicarea lui Kovesi în aducerea cu bani privați a lui Nicolae Popa în țară.

Sebastian Ghiță a declarat, în intervențiile pe care le-a avut la vremea respectivă la mai multe posturi de televiziune: „Am dat bani pentru că mi-a cerut doamna Kovesi. Am plătit câteva zeci de mii de euro. La acel moment nu am perceput-o ca fiind o chestiune așa cum este, ca fiind mită. Era procurorul general al României, știți cum au fost vremurile. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, spunea și ce avantaje ai dacă te ai bine cu ea și ce rele poți să pățești. Kovesi a cerut suma personal, a avut discuția personal cu mine, și viza interesul ei personal. Kovesi are un stil de-a face lucrurile, așa, nazist, extrem de agresiv și dur”, a spus Sebastian Ghiță la Sinteza Zilei, de la Antena 3. Tot Ghiță a mai menționat și că “Statul român are niște mecanisme, acum le și cunosc. Doamna Kovesi nu avea ce să caute în această poveste și tocmai de aceea a făcut lucrurile pe ascuns și a apelat la mine. (…) Principalul beneficiu pe care l-am văzut căutat de Kovesi era un beneficiu de creștere în carieră. La acel moment aveam o relație destul de apropiată și consideram că doamna Kovesi știe ce face. (…) Despre această relație, doamna Kovesi a mințit și minte. Sunt convins că procurorii au suficiente dovezi să stabilească dacă doamna Kovesi a mințit milioane de oameni. Încet-încet, din ce în ce mai mulți oameni au curaj să spună ce s-a întâmplat”.

Ultima afirmație făcută de Sebastian Ghiță s-a dovedit a fi, la rândul ei, adevărată, pentru că – potrivit unui răspuns al Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, la o solicitare de informații publice – pe numele Laurei Codruța Kovesi sunt acum în derulare cercetări în 18 dosare penale deschise ca urmare a plângerilor făcute pe numele fostei șefe a DNA.