Un procent de 45% din populaţia Uniunii Europene nu a consultat un medic stomatolog în 2017, iar ţara cu cea mai mare pondere a persoanelor care nu au mers la dentist a fost România, unde 82% dintre respondenţi au spus că nu au mers la dentist în ultimele 12 luni, arată datele unui sondaj publicat ieri de Eurostat și preluat de Agerpres.

La polul opus este Germania, unde doar 13,8% dintre cei intervievaţi au declarat că nu au mers la stomatolog în 2017, în timp ce 17% dintre cei intervievaţi au declarat că au mers la stomatolog de 3 până la 5 ori în acelaşi an.

România este pe ultimul loc în UE şi când vine vorba de consultarea unui chirurg generalist, 88% dintre români declarând că nu au consultat un chirurg generalist în 2017. La nivelul UE, 45% dintre cei intervievaţi au declarat că nu au consultat un chirurg generalist în perioada analizată, 34% au făcut acest lucru odată sau de două ori, 14% au declarat că au consultat un chirurg generalist de trei până la cinci ori iar 7% au făcut acest lucru de cel puţin şase ori. Germania are cel mai mic procent de persoane (21,7%) care nu au consultat un chirurg generalist în ultimele 12 luni şi totodată cel mare procent de persoane (23%) care au consultat un chirurg generalist de trei până la cinci ori.

Când vine vorba despre consultarea unui medic generalist, 38% dintre europeni au declarat că au făcut acest lucru odată sau de două ori în ultimele 12 luni înainte de efectuarea sondajului din 2017. Un sfert (25%) au declarat că au consultat un medic generalist de trei până la cinci ori pe an în timp ce un alt sfert (24%) au declarat că nu au făcut acest lucru în ultimul an iar 14% au raportat că au consultat un medic generalist de cel puţin şase ori pe an. Ţările membre cu cea mai mare pondere a persoanelor care în 2017 nu au consultat un medic generalist în ultimele 12 luni au fost Grecia (61%), Bulgaria (52,3%) şi România (42,9%). La polul opus, doar 10,7% dintre germanii intervievaţi au declarat că nu au consultat un medic generalist în 2017.