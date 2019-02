Petre Apostol

Medaliat cu bronz la Europenele de juniori, în 2016, prezent pe podium şi la unul dintre cele mai importante turnee de box din lume pentru tineret, anul trecut, pugilistul Gabriel Șchiopu, de la CS Petrolul Ploieşti, a reușit să confirme şi la seniori, cu ocazia primei competiţii oficiale la care a participat la această categorie de vârstă.

Pregătit de antrenorul emerit Ion Moroiţă, sportivul ploieştean a cucerit medalia de aur la Campionatele Naționale de Seniori U22, care s-au desfăşurat la Brezoi, în Vâlcea. Gabriel Şchiopu a participat la categoria 52 de kilograme, învingându-l în finală, prin abandon, pe Marcu Orhan, de la Farul Constanţa.

Astfel, sportivul de la CS Petrolul Ploieşti şi-a trecut în palmares al patrulea titlu naţional, primul la nivel de seniori.

„Nu a fost foarte greu, deoarece m-am pregătit foarte bine. Mi-aş fi dorit, totuşi, să am parte de mai multe meciuri, pentru a avea o experienţă în plus în vederea următoarelor competiţii internaţionale”, ne-a mărtusit Gabriel Şchiopu, elev al Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieşti.

De menţionat că pugilistul ploieştean s-a pregătit, înainte de participarea la campionat, cu lotul naţional de seniori, efectuând un cantonament centralizat la Oneşti, dar şi un stagiu de pregătire în Republica Moldova, la Briceni, unde a disputat şi câteva meciuri de verificare.

Gabriel Şchiopu a început să practice boxul în toamna anului 2014, iar la prima experienţă în ring şi-a învins categoric adversarul. Acesta doreşte să-şi construiască o carieră de succes în box, nu doar pe plan naţional, după cum ne-a spus: „Marea mea dorinţă este să mă calific la Jocurile Olimpice şi să obţin chiar o medalie. Sportul mi-a oferit, deja, o altă viaţă, prin disciplina pe care am deprins-o încercând să progresez zi de zi”.

Tânărul pugilist petrolist se află acum, după campionatul de la Brezoi, în faţa primului „examen” important al anului pe plan internaţional, săptămâna viitoare urmând să participe la Campionatele Europene U22, programate între 8 şi 17 martie, la Vladikavkaz, în Rusia. Acesta a plecat, deja, la Bacău, unde se pregăteşte cu reprezentativa României, înainte de participarea la competiţia continentală. În privinţa campionatului din Rusia, Gabriel Şchiopu urmăreşte nu doar o medalie, ci chiar pe cea mai strălucitoare, considerând că este pregătit în acest sens.