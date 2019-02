Petre Apostol

În vârstă de 36 de ani, handbalistul ploieștean Ionuț Georgescu încă se face remarcat și pe plan extern. Fostul internațional român a contribuit decisiv la succesul echipei CSA Steaua București în antepenultima rundă a SEHA League, competiție la care participă formații din sud-estul Europei.

După șapte înfrângeri consecutive în competiția respectivă, Georgescu și co. au reușit să obțină un nou succes, cel de-al șaselea, învingând, în deplasare, pe Izviđač, din Bosnia și Herțegovina. Vicecampioana României s-a impus, la limită, scor 29-28, Ionuț Georgescu marcând ultimul gol al partidei, în minutul 60, după care gazdele au irosit o șansă de a egala în final, după o aruncare ratată de la șapte metri a lui Miljan Ivanovic.

Handbalistul ploieștean a fost, de altfel, unul dintre cei mai activi jucători de la Steaua, acesta marcând cinci goluri din șapte aruncări, oferind, totodată, și două pase decisive.

În plus, deși a jucat doar în 12 meciuri dintre cele 16 disputate de Steaua în SEHA League, din cauza unei accidentări, Ionuț Georgescu este al doilea marcator de pe extremă din competiție, cu 24 de goluri înscrise (doar Ante Tokic, de la Metalurg Skopje, se află înaintea sa, cu 25 de goluri marcate, dar în 13 partide). De asemenea, este și al treilea în ierarhia mediei golurilor înscrise de pe extremă, cu câte două reușite pe meci (în urma lui Maxim Baranau, de la Meshkov Brest, cu 2.22, respectiv Tomas Cip, de la Tatran Presov, cu 2.00).

Georgescu și co. se află pe locul al șaselea în ierarhia competiției regionale din sud-estul Europei, cu 18 puncte acumulate, primele clasate fiind Nexe, PPD Zagreb (ambele din Croația) și Vardar Skopje (Macedonia), toate cu câte 36 de puncte fiecare, dar cea dintâi având un meci în plus față de celelalte.