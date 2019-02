Divizionara secundă Petrolul şi-a asigurat semnătura fundaşilor Valentin Ţicu şi Andrei Rus, ambii jucători născuţi în anul 2000, având statutul de internaţionali de juniori, prelungindu-şi contractele cu perioada maximă admisă regulamentar – încă urmând să bifeze cinci ani în plus în tricoul galben-albastru. În teorie, pentru că practica dă “cu virgulă”, Rus bifând, de exemplu, în primul sezon în care a fost jucătorul Petrolului (a semnat vara trecută primul angajament) … două împrumuturi, în tur la CS Afumaţi, acum, tot în divizia C, pentru partea secundă a campionatului, la SCM Gloria Buzău.

Strategia de a “asigura” viitorul echipei cu cei doi jucători de 18 ani este însă perfect justificată, mai ales în cazul în care nu se va promova, sezonul viitor fiind obligatoriu, pentru echipele de eşalon secund, să joace cu doi fotbalişti născuţi în anul 2000 sau mai mici, în teren, în permanenţă, astfel că, punând răul înainte, Petrolul şi-a asigurat acest segment, indiferent dacă va promova sau nu.

Ţicu se află în lotul antrenat de Mugurel Cornăţeanu şi se va baza pe el şi în partea a doua a sezonului, după ce în prima a fost folosit în cinci partide. De altfel, acesta are şansa de a nu avea foarte mulţi concurenţi pe post, ca fundaşi centrali, echipa ploieşteană având destul de puţine soluţii viabile – Sarris, Ghinga, Cazan şi… Ţicu – jucător care intră şi în categoria fotbaliştilor “formaţi la propriul club” – obligatorie pentru echipele de prim-eşalon, care sunt obligate să treacă în lotul de 25 de jucători pentru Liga I (unde FCP speră să joace, din vară) 4 astfel de fotbalişti.

Noua valoare a lotului pe transfermarkt – 4,65 milioane euro!

Petrolul a crescut din punct de vedere al “cotei de piaţă” pe care o are lotul de jucători, odată cu multitudinea de transferuri de jucători cu “CV”, cu o cotă bună, site-ul de specialitate transfermarkt urcând valoarea lotului “găzarilor” până la aproape de 5 milioane de euro!

În această iarnă, Petrolul i-a achiziţionat pe grecii Chrysovalantis Kozoronis (26 ani, mijlocaş defensiv, ex Ergotelis) şi Georgios Sarris (29 ani, fundaş central, ex Hamilton Academical), Bogdan Rusu (28 ani, atacant, împrumut de la FC Hermannstadt), Robert Moldoveanu (19 ani, atacant, împrumut de la Dinamo), Alexandru Stoica (21 ani, mijlocaş, împrumut de la Viitorul), Florin Borţa(19 ani, fundaş, împrumut de la U Craiova), Ianoş Brînză (20 ani, portar, împrumut de la FC Botoşani), Cristian Puşcaş (25 de ani, mijlocaş, Dunărea Călăraşi), Edgar Malakyan (28 de ani, mijlocaş ofensiv, ex Zhetysu – Kazahstan), Cezar Lungu (30 de ani, portar, ex Dunărea Călăraşi) şi Dan Bucşa (30 de ani, fundaş, ex Concordia Chiajna).

Iar “top 3” jucători petrolişti ca valoare de piaţă este compus, în totalitate, din jucători transferaţi în această iarnă! Cel mai bine cotat fotbalist din lotul galben-albaştrilor este acum grecul Kozoronis – care este “urcat” la 600.000 de euro, urmat tot de “stranieri”, internaţionalul armean Malakyan (jumătate de million de euro) şi un alt grec – Sarris – la 400.000 de euro fiind cei mai “valoroşi”.

Petrolul este singura echipă din Liga a II-a care depăşeşte pragul celor 4 milioane de euro, următoarea în acest “clasament neoficial” fiind U. Cluj, echipa lui Bogdan Lobonţ fiind “creditată” cu o cotă de 3,88 milioane euro.

Foşti petrolişti la Chiajna

Dacă va ajunge în Liga I, Petrolul va avea şansa să aducă înapoi la Ploieşti jucători care au fost apreciaţi în precedentele lor „aventuri” pe „Ilie Oană”. Doi astfel de jucători – trecuţi prin curtea Petrolului în urmă cu ceva ani – vor fi colegi la una dintre echipele cu probleme din Liga I, Concordia Chiajna. Cea mai surprinzătoare mişcare este revenirea lui Sofien Moussa (31 de ani), un atacant central cu dublă cetățenie, tunisiană și franceză. Jucătorul, care măsoară 188 de centimetri, a venit liber de contract de la echipa scoţiană Dundee FC. Şi un portar care a evoluat o perioadă la Ploieşti, în mandatul lui Valeriu Răchită – Victor Rîmniceanu ( ajuns acum la 28 de ani) a mers la Chiajna şi, cu siguranţă, staff-ul petrolist va fi cu ochii pe jucători, care pot deveni “interesanţi” în vară.