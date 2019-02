• Liderii opoziţiei proeuropene anunţă proteste pentru alegeri fraudate

Partidul Socialiştilor (PSRM), formaţiunea preşedintelui prorus Igor Dodon, s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova, fiind urmat de alianţa electorală ACUM şi Partidul Democrat, potrivit rezultatelor preliminare anunţate de Comisia electorală de la Chişinău și preluate de Mediafax.

După numărarea a 97% dintre voturi, Partidul Socialiştilor (centru-stânga, prorus) a obţinut un procentaj de 31,4%.

Poziţia a doua este ocupată de Blocul electoral proeuropean ACUM, care a obţinut 26,1% dintre voturi. Alianţa ACUM este formată din Platforma Demnitate şi Adevăr, condusă de Andrei Năstase, şi Partidul Acţiune şi Solidaritate, condus de Maia Sandu.

Pe locul trei se situează Partidul Democrat din Moldova, condus de Vladimir Plahotniuc, cu 24% dintre voturile numărate.

În Parlamentul de la Chişinău a mai intrat şi Partidul ŞOR (prorus), care a obţinut 8,4% dintre voturi.

Restul partidelor nu au reuşit să treacă pragul electoral de 6%. Prezenţa la vot la aceste alegeri legislative a fost de 49,22%

Liderii opoziţiei proeuropene susţin că scrutinul din Republica Moldova a fost fraudat, anunţă proteste

Maia Sandu şi Andrei Năstase, liderii Blocului Electoral ACUM, format din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Platforma Demnitate şi Adevăr (DA), consideră că alegerile au fost fraudate şi ar trebui să fie invalidate, anunţând totodată că urmează proteste pe această temă.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Jocuri de Putere” cu Rareş

Bogdan la Realitatea TV. Întrebată dacă va recunoaşte rezultatele scrutinului electoral, lidera PAS, Maia Sandu, într-o intervenţie telefonică, a declarat următoarele:

„Noi am cerut deja ca rezultatele alegerilor să nu fie recunoscute pe cele două circumscripţii în care au votat cetăţenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, inclusiv pentru că noi nu am avut nicio posibilitate să facem campanie electorală acolo, să-i informăm despre noi şi programul nostru. Ţinând cont de aceste încălcări, sperăm să fim sprijiniţi de observatorii internaţionali În rest, am declarat, am constatat fraude majore…Comunicăm acum cu colegii noştri din diferite localităţi ca să documentăm toate fraudele şi am anunţat deja că vom ieşi la proteste, pentru că considerăm aceste alegeri fraudate”, a spus Maia Sandu.

Liderul PAS a mai zis că aşteaptă să fie procesate toate procesele verbale şi să documenteze toate fraudele comise.

„Noi am zis mai devreme: comunicăm cu colegii noştri şi documentăm toate fraudele, o să comunicăm şi cu observatorii internaţionali. Le-am cerut şi lor să nu se grăbească să vină cu constatări înainte să examineze toate fraudele, inclusiv cele prezentate de noi. În acelaşi timp, ne pregătim să ieşim cu toţi cetăţenii Republicii Moldova care nu vor să le fie furate voturile, o să ieşim să ne apărăm votul în stradă”, susţine Sandu.

La rândul său, Andrei Năstase, liderul Pladformei DA, în cadrul aceleiaşi emisiuni, a declarat că din punctul său de vedere aceste alegeri nu pot fi validate.

„Aceste alegeri nu pot fi nici libere şi nici corecte, deci aceste alegeri nu pot fi validate din punctul meu de vedere”, susţine Năstase.