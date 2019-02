Luiza Rădulescu Pintilie

Se spune că trăim doar pentru a descoperi frumosul, iar restul e un fel de aşteptare. Dar cum şi adevărurile cele mai adevărate pot fi contrazise într-o zi, îmi iau îngăduinţa să spun că expoziţia de pictură găzduită în aceste zile de Teatrul „Toma Caragiu” e o dovadă că, din fericire, drumul spre frumuseţe nu e doar unul singur şi că nici nu duce prea departe de noi, aşa încât nu trebuie nici aşteptată prea mult, nici întârziată întâlnirea cu frumuseţea. Fiindcă prin cele 49 de tablouri semnate de pictorii Antonio Romeo Pălie şi Mihai Olteanu (în foto) – despre care am fost onorată să spun câteva cuvinte – fiecare privitor poate descoperi tot atâtea cărări ce duc spre frumuseţea lumii, dar şi spre propria frumuseţe. Sau poate dărui, aşezându-le în rama unei picturi, toate gândurile sale frumoase, la hotarul dinspre primăvară, cu apropiatele sale sărbători, cuiva drag, cuiva preţuit. Fie că sunt flori, case, graţioase linii ale trupului ori ale chipului de femeie, copaci sau peisaje. Admirate, cu bucuria iubitorului de artă şi a frumuseţii pe care o dezvăluie într-un fel unic, de fiecare dintre cei prezenţi la vernisajul ce a avut loc la sfârşitul acestei săptămâni în foaierul teatrului, în prezenţa celor doi artişti, a prietenilor care i-au însoţit de pe plaiurile moldave de unde vin, dar şi a celor care au făcut posibilă această întâlnire sub semnul frumosului – directorul general al firmei BES România, doamna Martha Maria Mocanu şi directorul teatrului ploieştean, actriţa Mihaela Rus. Şi într-un teatru care şi-a aşezat menirea şi rostul fiecărei întâlniri cu publicul sub semnul atât de actualei întrebări a marelui actor Toma Caragiu, dar mai ales al şi mai actualului său răspuns „Se poate trăi fără artă şi cultură? Se poate, dar nu merită!”, cred că în aceste profunde cuvinte e aşezată şi cea mai frumoasă invitaţie de a vizita expoziţie (cu vânzare) care va rămâne deschisă timp de două săptămâni.