N. D.

Păstrând tradiţia, Muzeul Naţional Peleş va organiza, şi în 2019, Concursul Naţional „Carmen Sylva”. Aflat anul acesta la cea de a IX-a ediție, proiectul are drept scop descoperirea tinerilor talentați care urmează cursurile unor școli sau universități cu profil de artă, oferindu-le posibilitatea de a expune lucrările lor unui public larg care vizitează Castelul Pelișor. Competiția este deschisă tuturor tinerilor talentați din țară, cu vârsta cuprinsă între 7-29 de an, care se vor constitui în trei categorii de participanți: categoria I: 7-14 ani; categoria a II-a: 15-21 ani; categoria a III-a: 22-29 ani. Disciplinele de concurs sunt desen, pictură, gravură și fotografie. Durata concursului este de 5 luni şi se va desfăşura după un program bine stabilit. Astfel, până la data de 1 aprilie 2019 trebuie transmise, prin sistem electronic, trei lucrări personale, scanate sau fotocopiate, împreună cu formularul de înscriere completat integral. În perioada 1-13 aprilie au loc preselecția și jurizarea lucrărilor, iar pe 16 aprilie sunt anunţaţi, pe site-ul muzeului, câştigătorii. Între 17 şi 18 aprilie pot fi transmite eventualele contestații, între 19-30 aprilie este programată trimiterea lucrărilor la muzeu de către câştigători, astfel încât între 1şi 31 mai să fie organizată expoziția temporară, în Holul de Onoare al Castelului Pelișor, care va fi ianugurată pe 1 Iunie şi va putea fi vizitată până la data de 30 iunie 2019. Potrivit organizatorilor concursului, tema este la libera alegere a participanților. S-a menţionat faptul că participanții înscriși la concurs nu vor ceda dreptul de autor asupra lucrărilor, Muzeul Național Peleș rezervându-şi dreptul de a le folosi în scopuri non profit, respectiv de promovare a Concursului Național „Carmen Sylva”. Tocmai de aceea, premiul concursului va consta în promovarea câștigătorilor, prin amenajarea la Castelul Pelișor a unei expoziții temporare pe durata a 30 de zile. Pentru organizarea expoziției, juriul va alege câte o lucrare dintre cele 3 trimise de către câștigători prin colet poștal la sediul Muzeului Național Peleș, care vor fi etalate la Castelul Pelișor. Participarea la concurs este gratuită, un concurent putând să se înscrie la mai multe discipline. După închiderea expoziției, lucrările vor fi returnate de către muzeu autorilor, prin colet poștal.