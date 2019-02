Petre Apostol

Vineri şi sâmbătă, Sala de atletism „Ion Soter”, din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” din Bucureşti, a găzduit etapa finală a Campionatelor Naţionale în sală şi probe combinate pentru juniori 1. Printre sportivii care s-au remarcat la această ediţie s-au regăsit şi reprezentanţi ai cluburilor prahovene CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina şi CSŞ-CSM Ploieşti. Dintre atleţii prahoveni, cea mai bună performanţă a fost obţinută de către Andreea Lungu, de la CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina. Deşi este în ultimul an la categoria junioare 2 (fiind născută în 2002), eleva profesoarei Mihaela Marin şi-a adjudecat medalia de argint la campionatul disputat la finalul săptămânii trecute, în cadrul probei de aruncare a greutăţii.

Componentă a lotului naţional de juniori 2, Andreea Lungu a devenit vicecampioană la junioare 1, cu performanţa de 11.82 metri, fiind devansată doar de către Ioana Ţigănaşu, de la Ceahlăul Piatra Neamţ, cu 13.55 metri, aceasta fiind în ultimul an de juniorat. Podiumul probei a fost completat de Andreea Deleanu (LPS Piatra Neamţ, Ceahlăul Piatra Neamţ), cu 11.54 metri.

Pentru clubul din Câmpina a mai punctat Marius Vasile (foto stânga), care este, de asemenea, în ultimul an la categoria juniori 2, acesta obţinând medalia de bronz la proba de aruncare a greutăţii. Sportivul prahovean a încheiat concursul cu performanţa de 15.92 metri, fiind devansat de doi atleţi care sunt mai mari de vârstă decât acesta, Marius Bîră (SCM Gloria Buzău), cu 17.46 metri, respectiv Constantin Zanfir (CSM Piteşti, CS Dinamo Bucureşti), cu 16.96 metri.

Printre atleţii prahoveni care au urcat pe podiumul de premiere s-a numărat şi Alexandru Geamănu, legitimat la CSŞ Ploieşti şi CSM Ploieşti, fiind pregătit de antrenorul federal Robert Munteanu şi aflat în ultimul an de juniorat. Atletul ploieştean a obţinut medalia de bronz în cadrul probei de 400 metri, încheind cu timpul de 50.50 secunde, fiind devansat de Alexandru Toader (CSM Danubiu-LPS Focşani, 49.43 secunde) şi Mihai Răzvan Vasiliu (LPS Focşani-CSM Focşani, 49.48 secunde).

De asemenea, ar mai fi de menţionat şi rezultatul obţinut de Teodora Iancu, de la CSŞ Ploieşti, care a încheiat pe locul al patrulea în proba de săritura în înălţime, cu o performanţă de 1.58 metri, atleta ploieşteană fiind încă la categoria junioare 3 (născută în 2004). Pe podium au urcat Federica Apostol (CSM Bacău, 1.73 m), Alesia Rengle (CN Mihai Eminescu Oradea, 1.61 m) şi Elena Didulescu (CS Rapid Bucureşti, 1.61 m), toate fiind cu un an mai mare faţă de atleta prahoveană.