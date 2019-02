Filmele „Green Book” şi „Roma”, actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close, care au câştigat deja mai multe trofee în sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagoniştii celor mai importante „dueluri” aşteptate la cea de-a 91-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles, potrivit Agerpres.

„Roma”, un lungmetraj turnat în alb negru, o dramă în limba spaniolă despre maturizare, şi „The Favourite”, o comedie despre viaţa la curtea unei regine din Marea Britanie, au primit în 2019 cele mai multe nominalizări şi vor concura fiecare la 10 categorii.

În topul producţiilor cu cele mai multe nominalizări urmează „A Star Is Born”, o dramă romantică, cu Bradley Cooper şi Lady Gaga, care a primit opt nominalizări.

La categoria cel mai bun actor în rol principal vor concura în acest an Christian Bale („Vice), Bradley Cooper („A Star Is Born”), Willem Dafoe („At Eternity’s Gate”), Rami Malek

(„Bohemian Rhapsody”), Viggo Mortensen („Green Book”).

La categoria cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Yalitza Aparicio („Roma”), Glenn Close („The Wife”), Olivia Colman („The Favourite”), Lady Gaga („A Star Is Born”), Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?”).

Glenn Close s-a aflat în acest an într-un veritabil marş triumfal şi a câştigat aproape toate premiile importante decernate în actualul sezon graţie rolului principal din „The Wife” – inclusiv Globul de Aur şi SAG Award – iar în rândul specialiştilor de la Hollywood există sentimentul că AMPAS va recompensa în sfârşit cariera extraordinară a artistei americane cu un premiu Oscar, după şapte nominalizări.

Cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.