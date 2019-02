În urma ședințelor cu delegații echipelor participante în competițiile organizate de către Asociația de Fotbal Prahova, s-au stabilit programul returului tuturor eșaloanelor valorice datele în care vom avea meciuri din Cupa României, faza județeană.

Astfel, Cupa, aflată într-o oarecare ”întârziere” din punct de vedere al programării a meciurilor, față de edițiile precedente, va începe chiar la finele acestei săptămâni, un motiv în plus pentru care se joacă în ”extrasezon”, cum se spune, fiind acela că echipele de eșalon inferior preferă meciurile programate în weekend și nu în timpul săptămânii, când le este mult mai greu ”să se organizeze”.

Astfel, turul III al întrecerii se desfășoară pe 16-17 februarie, turul IV pe 23-24 februarie, turul V pe 2 martie, urmând ca șaisprezecimile – când vor intra în joc și formațiile din Liga A Prahova – să se joace pe 3 aprilie, urmate de optimi (17 aprilie), sferturi (8 mai), semifinale – 22 mai, finala ediției din acest an a Cupei României fiind programată pe 4 iunie.

Primele grupări care vor începe returul sunt cele din Liga A Prahova, pe 2 martie, în timp ce ultimele jocuri oficiale din sezonul 2018-2019 se vor juca în 16 iunie.

Programul reluării campionatelor judeţene

LIGA A PRAHOVA: 2 martie – 9 iunie

SUPERLIGA B PRAHOVA: 9 martie – 16 iunie, intermediară: 15 mai si 5 iunie

LIGA B NORD, LIGA B SUD: 9 martie – 16 iunie

LIGA B EST, 16 martie – 9 iunie

LIGA C VALENI: 16 martie – 16 iunie

LIGA C CÂMPINA: 16 martie – 9 iunie

LIGA C MIZIL: 16 martie – 16 iunie