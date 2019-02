Astăzi și mâine se desfășoară turul trei al fazei județene din Cupa României, fiind pentru prima dată când meciurile oficiale încep în Prahova atât de devreme, calendaristic, pentru formațiile de eșalon inferior mai ales.

Dovadă că unele dintre echipele de Liga B sau Liga C nu sunt 100% pregătite pentru acest start oficial este faptul că, până ieri, la sediul Asociației Județene de Fotbal Prahova sosiseră deja șase cereri de… abandon al meciurilor, iar numărul partidelor care nu se vor juca scade, în vreme ce numărul calificaror în urma omologării la ”masa verde” find posibil să mai crească.

Iată programul meciurilor din turul al III-lea, sezon 2018 – 2019, cu ”renunţările” anunţate deja evidenţiate:

17-02-2019 11:00

Unirea Tricolor Lipăneşti – Voinţa Măgurele

16-02-2019 13:00

AS Mehedinţa – AS Podenii Vechi

17-02-2019 11:00

Viitorul Ţipăreşti – Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii

17-02-2019 11:00

AS Băneşti 0-3 AS Tufeni Băicoi

17-02-2019 11:00

CSC Berceni II 0-3 AS Pleaşa

17-02-2019 11:00

Prahova Târgşorul Vechi – CS Brazi Popeşti

17-02-2019 11:00

Tricolor Coţofeneşti 0-3 Flacăra Mălăieşti

17-02-2019 11:00

Olimpia Comarnic – Viitorul Fortuna 2015 Breaza

17-02-2019 11:00

AS Puşcaşi – Progresul Puchenii Moşneni

17-02-2019 11:00

CS Şirna Tăriceni – CS Șirna Varnița

17-02-2019 11:00

Viitorul Proviţa de Sus – AS Muntenii Câmpina 2016

16-02-2019 13:00

CS Cornu 2 – Avântul Măgureni

16-02-2019 13:00

Victoria Fântânele 3-0 Sportul Valea Călugărească

17-02-2019 11:00

Prahova Ploieşti – Progresul Boldeşti Grădiştea

17-02-2019 11:00

Avântul Bertea – Progresul Aluniş

17-02-2019 11:00

AS Muntenia Blejoi – AS Starchiojd

17-02-2019 11:00

Victoria Olteni 0-3 Voinţa 2009 Gornet

17-02-2019 11:00

Voinţa Livadea – Voinţa Vărbilău

17-02-2019 11:00

Luceafărul Drajna – CSO Măgura Slănic

17-02-2019 11:00

Tineretul Gura Vitioarei – Gloria Vâlcăneşti

16-02-2019 13:00

Steaua Sângeru – Olimpia Gornet Cricov

17-02-2019 11:00

ACS Ariceşti 2 – Prahova Tinosu

16-02-2019 13:00

Tineretul Poienarii Burchii – CS Măneşti 2013

17-02-2019 11:00

AS Tâ. Vechi Stăncești – CS Măneşti 2013 Băltiţa

17-02-2019 11:00

Steaua Mărgineni 0-3 Prahova Nedelea

17-02-2019 11:00

Avântul Iordăcheanu – AS Gherghiţa

17-02-2019 11:00

Energia Pietroşani – Arizona Zalhanaua