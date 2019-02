Nicoleta Dumitrescu

Se pare că una dintre celebrele zicale ale fostului preşedinte Traian Băsescu „Iarna nu-i ca vara!” nu va putea fi folosită prea mult timp ca justificare în a face diferenţa între anotimpul rece şi cel cald. Nu mai departe la începutul săptămânii trecute, deşi era februarie, care este lună de iarnă, mai-mai că ziceai că vara bate la uşă, în condiţiile în care la Ploieşti au fost înregistrate aproape 20 de grade C ! Mai mult decât atât, faptul că schimbările climatice au făcut ca, în România cel puţin, să nu mai existe o succesiune firească a celor patru anotimpuri, o demonstrează şi datele conform cărora 2018 a fost cel mai călduros an din 1901 până în prezent. De altfel, potrivit informaţiilor primite de la Ministerul Mediului, depăşiri ale valorilor termice au fost înregistrate şi la nivelul judeţului Prahova, existând chiar şi un top al ultimilor ani în care au fost contabilizate cele mai mari abateri pozitive sub aspectul temperaturilor medii anuale, valorile fiind înregistrate la cele patru staţii meteorologice din Prahova. Astfel, la Staţia Câmpina, în anul 1994, abaterea maximă a fost de 1,2 gr.C, în anul 2007 fiind de 1,4 gr.C, iar în 2015 de 1,5 gr. C. La Ploieşti, în anul 2009 abaterea maximă a fost de 1,3 grade C, în anii 2007 şi 2015 fiind de 1,6 gr.C, iar anul trecut de 1,4 gr. C. La Staţia Sinaia Cota 1500, în anul 2007 abaterea maximă a fost de 1,4 grade C, între anii 2012 şi 2015 fiind cu 1,6 gr C, iar în anii 2014 şi 2018 cu 1,8 gr. C. Până şi la cotele cele mai înalte, cum este Vf. Omu, staţia meteorologică a înregistrat, de asemenea, abateri pozitive mai mari, respectiv în 2015 cu 1,2 gr. C, în 2014 cu 1,4 gr. C, iar anul trecut cu 1,8 gr. C. Pe de altă parte, în patru dintre cele 365 de zile ale anului trecut au fost înregistrate şi ceea ce meteorologii numesc „temperaturi maxime absolute”, astfel: pe 2 septembrie, la Câmpina au fost 31,1 gr. C; pe 18 august, la Ploieşti – 34,3 gr. C; tot pe 18 august, dar la Cota Sinaia 1500 – 24,9 gr. C, pe 9 şi pe 13 iunie, la Vf. Omu/13,2 gr. C. Pe de altă parte, potrivit aceloraşi statistici, pe data de 1 Martie 2018 au fost înregistrate cele mai mici temperaturi din Prahova, din anul trecut respectiv minus 18 gr. C la Câmpina; minus 14,8 gr. C la Ploieşti; minus 18,3 gr. C la Cota Sinaia 1500 şi minus 24 de gr. C la Vf. Omu.