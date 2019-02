Japonia se confruntă la ora actuală cu cea mai mare epidemie de pojar din ultimul deceniu. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că eforturile globale de stopare a virusului dau greș în mare parte din cauza scepticismului față de vaccinuri, informează The Guardian, potrivit Hotnews.

Peste 170 de noi cazuri de pojar au fost înregistrate în Japonia de la începutul acestui an, potrivit celor de la NHK. Epidemia de pojar a afectat persoane din 20 de prefecturi ale țării.

Numărul de cazuri înregistrate în această perioadă scurtă de timp depășește orice alte date înregistrate în ultimii 10 ani. 49 de cazuri au fost înregistrate în prefectura Mie, iar în Osaka au fost înregistrate 47 de cazuri, potrivit Institutului Național pentru Boli Infecțioase.

Mai mult de jumătate dintre cazurile din Mie implică membri ai grupului religios Kyusei Shinkyo care au participat la un workshop la sfârșitul anului 2018. Grupul crede că medicamentele sunt dăunătoare și predică purificarea trupului și a sufletului. Aceștia și-au cerut scuze public pe site-ul lor oficial și au declarat că vor coopera cu autoritățile.

Ministerul Sănătății din Japonia îndeamnă cetățenii să se vaccineze de urgență în cele mai apropiate centre medicale ca măsură preventivă.

Organizația Mondială a Sănătății atribuie creșterea cazurilor de pojar din ultima perioadă scepticismului la adresa vaccinelor, conflictului și accesului îngreunat la un sistem de sănătate în anumite regiuni ale lumii. În anumite părți ale lumii, numărul cazurilor de pojar s-a dublat în ultimul an.