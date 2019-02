Violeta Stoica

Proiectele elaborate de organizațiile neguvernamentale din Prahova vor avea parte, în acest an, de o finanțare de la bugetul județean substanțial mai mare decât în anii anteriori, potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții Consiliului Județean Prahova.

Bogdan Toader, șeful administrației județene, a avut marți prima întâlnire din acest an cu organizațiile neguvernamentale interesate să primească finanțare pentru diferite proiecte de la Consiliul Județean Prahova.

Pe lângă unele modificări apărute în structura ghidului solicitantului finanțării, aferent anului 2019, care vin în ajutorul ONG-urilor, vestea bună este că aproximativ un milion de lei vor fi alocați de la bugetul propriu al Consiliului Județean Prahova pentru proiecte care vizează domenii precum cultura, acțiuni sociale, sănătate, protecția mediului, tineret și sport.

Anul trecut, în bugetul Consiliului Județean Prahova a fost prevăzută suma de 200.000 de lei pentru finanțarea organizațiilor neguvernamentale care au depus proiecte destinate organizării unor evenimente de interes public. Anul acesta, după cum a anunțat președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, valoarea finanțării va crește la un milion de lei.

Marți, 19 februarie, a avut loc prima întâlnire din acest an a autorității județene cu ONG-urile, prezența reprezentanților societății civile fiind una foarte numeroasă, ceea ce denotă faptul că o colaborare între autoritățile publice și organizațiile de tineret, culturale, sociale sau de altă natură este benefică pentru toți cei implicați în activitățile din domeniile menționate.

Ulterior dialogului purtat cu zecile de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din Prahova, Bogdan Toader a dat detalii în legătură cu acest subiect: “Anul acesta, Consiliul Județean Prahova va aloca fonduri substanțial mai mari pentru sectorul ONG decât în anii precedenți, și anume 1.000.000 lei, față de 200.000 de lei – cât s-a putut anul trecut. În urma dialogului avut astăzi cu reprezentanții ONG, s-a căzut de comun acord cu privire la următoarele modificări ale ghidului solicitantului, menite să îmbunătățească procedura de accesare de fonduri nerambursabile. Printre schimbările care vor fi realizate în acest an se află lărgirea spectrului de aplicabilitate a domeniilor, respectiv fondurile vor fi distribuite pentru Cultură, Educație și Identitate Națională; Sănătate; Social; Protecția Mediului; Tineret și Sport (aici fiind două subsecțiuni – Sport pentru toți și Sport de performanță). O altă modificare va fi acordarea unui avans de 30% din suma solicitată de către ONG-uri la semnarea contractelor de finanțare. Urmează lansarea în dezbatere publică a ghidului solicitantului. Așteptăm pe cât mai mulți dintre cei prezenți la discuție să aplice cu proiecte!”, a precizat Bogdan Toader.

Pe de altă parte, și din partea organizațiilor neguvernamentale prezente la întâlnirea cu conducerea Consiliului Județean Prahova au fost semnale care au arătat că este mai mult decât binevenită propunerea autorității județene de creștere a sumelor destinate proiectelor ONG, în acest an.

Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și-a informat colaboratorii că, în cadrul întâlnirii de marți, 19 februarie, s-au atins aproximativ 20 de aspecte legate de elaborarea Ghidului solicitantului și că s-au luat în considerare toate propunerile și întrebările adresate de catre societatea civilă în legatură cu procesul de depunere a proiectelor finanțate din fondurile județene, printre acestea fiind acelea legate de buget sau de extinderea domeniilor de aplicare.