Specialiştii au descoperit, printr-un nou studiu publicat în revista ”American Academy of Neurology”, că bărbaţii care consumă verdeţuri, portocale, legume roşii şi fructe de pădure au un risc mai scăzut de pierdere a memoriei în timp, potrivit eurekalert.org, preluat de

MedLive.ro.

”Acest studiu este foarte important deoarece am reuşit să urmărim un grup foarte mare de bărbaţi, timp de 20 de ani. Studiul nostru întăreşte convingerile existente conform cărora alegerile dietetice sunt importante pentru menţinerea sănătăţii creierului”, spune autorul studiului, Changzheng Yuan, de la ”Chan School of Public Health”, Boston.

Din studiu au făcut parte 27.842 de bărbaţi, cu vârsta medie de 51 de ani, toţi fiind profesionişti în domeniul sănătăţii. Aceştia au completat la începutul studiului un chestionar zilnic referitor la porţiile de legume, fructe şi alte alimente consumate. Mai apoi, au completat acelaşi chestionar la fiecare patru ani, timp de 20 de ani. O porţie de fructe este echivalentă cu o ceaşcă de fructe, sau cu o jumătate de ceaşcă de suc de fructe. O porţie de legume este echivalentă cu o ceaşcă de legume fructe, sau cu două cupe de verdeaţă.

Participanţilor le-au fost testate abilităţile de gândire şi de memorie cu minimum patru ani înainte de finalul studiului, vârsta medie fiind de 73 de ani. Testele au fost concepute în aşa fel încât să observe dacă bărbaţii pot detecta singuri schimbări legate de memorie. Mai apoi, au fost supuşi şi unor teste cognitive obiective. Schimbările legate de memorie raportate de participanţi au indicat insuficienţe cognitive uşoare. Specialiştii au pus întrebări de tipul: Întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă amintiţi lista de cumpărături?; Întâmpinaţi probleme când încercaţi să urmăriţi firul unei conversaţii?; Întâmpinaţi probleme când urmăriţi un program la televizor?

Iată rezultatele: 55% dintre participanţi au avut abilităţi bune de gândire şi memorie; 38% au avut abilităţi moderate; 7% au avut abilităţi slabe.

Participanţii au fost împărţiţi în cinci grupuri, în funcţie de consumul de fructe şi legume. În cazul legumelor, grupul cu cel mai mare scor a consumat aproximativ şase porţii pe zi, comparativ cu grupul cu scorul cel mai scăzut, adică trei porţii pe zi. În cazul fructelor, grupul de vârf a consumat aproximativ trei porţii pe zi, comparativ cu ultimul grup, care a consumat aproximativ o jumătate de porţie pe zi.

Bărbaţii care au consumat cele mai multe legume au avut un risc cu 34% mai redus de a dezvolta abilităţi slabe de gândire. Doar 6,6% dintre bărbaţii din grupul de vârf au dezvoltat o funcţie cognitivă slabă.

Bărbaţii care au băut suc de portocale în fiecare zi au avut un risc cu 47% mai redus de a dezvolta abilităţi scăzute de gândire, comparativ cu cei care au băut o singură dată pe lună. Doar 6,9% dintre bărbaţii care au băut suc de portocale zilnic au avut o funcţie cognitivă scăzută.

Bărbaţii care au mâncat cele mai multe fructe zilnic au fost mai puţin predispuşi să dezvolte deficienţe de gândire, dar această asociere a fost slăbită după ce specialiştii au luat în calcul şi alţi factori alimentari care ar putea afecta rezultatele, cum ar fi consumul de legume, de suc de fructe, de boabe rafinate, şi de lactate.

Studiul nu susţine neapărat un consum de fructe, legume şi de suc de portocale reduce pierderile de memorie, dar cu siguranţă arată că există o conexiune între ele.

O limitare a studiului a constat în faptul că abilităţile de memorie şi de gândire ale participanţilor nu au fost testate şi la începutul studiului pentru a vedea cum s-au schimbat pe parcurs. Cu toate acestea, deoarece toţi participanţii au absolvit studiile necesare formării profesionale, se poate presupune că au avut funcţii cognitive relativ înalte când au intrat în cercetare. În plus, toţi participanţii au fost bărbaţi, astfel că rezultatele nu se pot aplica şi femeilor.