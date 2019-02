Şcoala gimnazială din comuna Dumbrăveşti a reluat numele bravului erou Grigore Ion

Hotărârea nr.13 din 25 februarie 2019 a Consiliului Local Dumbrăveşti prin care s-a aprobat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din localitate are, la propriu, o semnificaţie istorică. Astfel, Şcoala Gimnazială Dumbrăveşti revine la vechea denumire pe care a purtat-o în perioada 1937-1948, aceea a numelui bravului sergent- erou Grigore Ion. Plecat sub arme, în primăvara anului 1877, din aşezarea de pe vechiul „drum al sării”- pe atunci comuna Mălăieşti – acesta s-a acoperit de glorie în Războiul pentru independenţă, în cel de-al patrulea atac al zilei de 30 august asupra redutei Griviţa, capturând, într-o încleştare dramatică, steagul otoman. Pentru faptele sale de vitejie a fost decorat, de către domnitorul Carol I, cu Ordinul Steaua Romaniei în grad de Cavaler şi, de către Împăratul Alexandru II, cu Crucea Sfântu Gheorghe, clasa a IV-a.

Din 1937, acest nume vrednic l-a purtat , după cum ne-a precizat primarul comunei Dumbrăveşti, Valentin State, şcoala construită (în foto de sus, încă funcţională, în dreapta fiind şcoala), începând cu un an mai devreme, prin subscripţie publică, tot atunci ridicându-se, în faţa sa, la iniţiativa profesorului Arvatu Georgescu, o troiţă din lemn în cinstea eroului Grigore Ion, ce se stinsese din viaţă în 1915. De altfel, demersul reîntoarcerii la această denumire a şcolii – la care se renunţase în anul 1948 – îi aparţine edilului amintit, un împătimit al istoriei locale şi naţionale, acesta înaintând, în acest sens, Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, adresa 6931 din 28 noiembrie 2018, solicitând revenirea Şcolii Gimnaziale Dumbrăveşti la vechea denumire, respectiv să se numească „Şcoala Gimnazială Erou Sergent Grigore Ion”, denumire oficializată prin decizia 39 din 9 ianuarie 2019 a forului coordonator al învăţământului prahovean.

Fără îndoială, pentru elevii şi corpul profesoral al şcolii, dar şi pentru întreaga comunitate, un asemenea moment are semnificaţia sa, cu trimitere la o pagină glorioasă a istoriei locale, dar şi la datoria generaţiilor de astăzi şi a celor viitoare de a nu uita faptele de vitejie ale înaintaşilor şi de a găsi în ele izvor al demnităţii şi al mândriei de a fi români. Şi altfel învaţă un elev din cărţile de istorie lecţia despre „asaltul de la Griviţa” când eroul care a fost răsplătit cu Ordinul Steaua României în grad de Cavaler – tip de Război, cu Medalia Virtutea Militară de Război, clasa a II-a, cu Crucea Sfântul Gheorghe clasa a IV-a, cu Medalia Jubiliară Carol – tip Militari, cu Crucea Trecerea Dunării, Medalia Româno-Rusă a Războiului 1877-1878 a fost om al locului propriilor lor rădăcini, iar acum numele său e înscris pe frontispiciul şcolii în ale cărei bănci îşi şlefuieşte formarea şi devenirea.