Fl. Tănăsescu

Haideţi să nu credem în poveşti nemuritoare, cum că, vai !, dispar pădurile. Să fim optimişti şi, nu în ultimul rând, realişti, în privinţa viitorului pădurilor prahovene, şi să nu cădem în damblaua picatului drobului de sare pe puietul abia plantat ! Nu, nu negăm, faptul că mai cade câte un arbore (stejar, fag, salcâm, carpen ori brad), retezat noaptea, pe furiș sau în miezul zilei pe capul angajaţilor Direcţiei Silvice Prahova, care trebuie să acopere financiar lemnul furat de hoții neprinşi în flagrant, chipurile negustori cinstiţi.

Negustori pe care personalul silvic prahovean, împreună cu reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei prahovene îi prind, nu de puţine ori, prin târguri şi oboare, strigând „Ia cheresteaua, neamule!”. Sau pe chilipirgiii cu autoutilitare care merg cu viteza întâi prin sate strigând, la vreme de iarnă „Vând lemn de foc, vând lemn de foc!”, iar pe timp de vară, „Cheresteaaaa, hai la cheresteaaaa!”. De parcă ar fi „Hai la pepeni, pepeni, pepeni!”, ceea ce înseamnă să vinzi castraveţi la grădinar. Nu de alta, dar primii „clienţi” sunt – în ordine aleatorie –

pădurarii, jandarmii, sau poliţiştii care le „frig” câte-o amendă de îi trec transpiraţiile. Fie iarnă, fie vara. Ca să nu mai vorbim despre dosare penale. Deci, nu, dracu’ nu-i atât de negru, iar pădurile prahovene sunt verzi. Şi da, vor fi în continuare, datorită angajaţilor Direcţiei Silvice Prahova, care în cursul anului trecut au derulat, pe linia controlului, combaterii şi tăierilor ilegale, aproape 12.000 de acţiuni. Adică o mie pe lună ! Şi asta în cotextul în care, cu riscul de a ne repeta, o spunem: numărul angajaţilor de la instituţia care administrează fondul forestier prahovean este insuficient.

Începând cu anul 2014, trendul sustragerilor de material lemnos a fost în continuă descreştere. Şi nu aşa, la modul că într-un an s-a furat din pădurile prahovene cu 0,5 metri cubi, mai puţin decât în cursul anului precedent. Nu, nu! De exemplu, dacă în anul 2014 fusese sustras un volum total de aproape – atenţie! – 6.000 de metri cubi, în anul 2017, cifra coborâse la aproximativ 2.000 de metri cubi. Comparaţi şi comentaţi! Dacă nu o faceţi dumneavoastră, o facem noi: începând cu amintitul an 2014, managementul Direcţiei Silvice Prahova (despre care vom aminti mai jos) nu a lăsat de dorit. Dimpotrivă. Dimpotrivă, fiindcă, potrivit directorului instituţiei, inginer Dragoș Gabriel Ciomag, „în zonele cu risc deosebit de furt (Dițești, Vîlcăneşti, Vălenii de Munte s.a.m.d. – n.n.) am decis suplimentarea pazei prin aducerea, pe bază de grafic, de personal din alte zone. Şi, nu de puţine ori, o astfel de pază se desfăşoară 24 din 24 de ore”.

Să revenim, însă, la statisticile aferente acţiunilor derulate de către personalul silvic prahovean în 2018. Astfel, potrivit datelor furnizate de către Ion Domșa, inginer în cadrul Direcţiei Silvice Prahova, în cursul anului trecut au fost constatate 124 de infracţiuni şi 414 contravenţii pe linia furtului de material lemnos. Iar volumul de masă lemnoasa confiscată în urma acţiunilor specifice s-a ridicat la 410 metri cubi.

„Numai atât ? Numai 410 metri cubi de lemn au fost confiscați?!”, vor sări pe reţelele de socializare vajnicii apărători ai pădurilor. Da, numai atât, fiindcă trebuie făcută o corelaţie cu sus-amintita pază de „24 din 24 de ore” şi, nu în ultimul rând, cu amintitele controale pe linia tăierilor ilegale de material lemnos. O mie pe lună, dacă aţi uitat! Iar în cazul în care mai trebuie argumentată preocuparea pentru „aurul verde”, să mai amintim că, tot potrivit inginerului Ion Domșa, valoarea totală a amenzilor date în urma controalelor efectuate împreună cu Poliţia şi Jandarmeria prahoveană s-a ridicat, anul tecut, la 933.000 mii de lei.

Modul în care este gestionat fondul forestier prahovean, apreciat de către specialiştii englezi

Scriam mai sus despre managementul performant aplicat de către conducerea Direcției Silvice Prahova. Iată și argumentul: instituția a obținut anul trecut, din partea specialiștilor britanici de la “Soil Association Woodmark”, atestatul privind certificarea managementului forestier, ceea ce confirmă modul eficient prin care se efectuează, în județ, gestionarea pădurilor proprietate publică a statului. Nu în ultimul rând, este amintit faptul că Direcția Silvică Prahova a respectat, sistematic, în ultimii cinci ani, criteriile privind gestionarea pădurilor, printre acestea numărându-se valorificarea eficientă şi raţională a tuturor beneficiilor fondului forestier; evaluarea şi limitarea impactului asupra mediului; întocmirea şi punerea în aplicare a unui plan de management pe termen mediu şi lung; evaluarea şi monitorizarea permanentă a stării pădurii; menţinerea şi protejarea pădurilor cu mare valoare conservativă etc.