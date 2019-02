Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

Ultimul an de mandat al lui Klaus Iohannis arată o dată în plus – dacă mai era nevoie – faptul că principala preocupare a celui care vremelnic ocupă funcția de președinte al României a fost și a rămas aceea de a pune bețe în roate Executivului PSD-ALDE.

Lipsa miniștrilor la Dezvoltare și la Transporturi – două domenii extrem de importante pentru orice stat european, pentru orice stat din această lume – generează o situație care ar putea deveni dificilă inclusiv în privința accesării fondurilor europene și luării deciziilor majore din aceste două ministere.

Este inexplicabil cum un președinte, care ar trebui să fie garantul legalității, ajunge să discrediteze însuși statul român. În articolul 80 din Constituția României se arată că preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice.

Se pune întrebarea dacă, vreo singură clipă, în cei patru ani de mandat scurși până acum, Klaus Iohannis a îndeplinit funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate, așa cum scrie în Legea fundamentală. Răspunsul este simplu: Nu! Niciodată! Dimpotrivă!

Klaus Iohannis este omul care refuză numirea unor miniștri pentru motive puerile și omul care dă dovadă încă o dată că urmărește slăbirea Guvernului Dăncilă în acest an, în care România este la conducerea Consiliului Uniunii Europene!

Președintele a motivat în scrisoarea transmisă premierului Dăncilă că nu o dorește la conducerea Ministerului Dezvoltării pe doamna Olguța Vasilescu și din cauza așa numitelor „declarații controversate”, a așa-ziselor ”atacuri la persoană virulente” sau – un alt motiv – că nu are pregătirea necesară ocupării funcției pentru care a fost propusă.

Domnule Klaus Iohannis, aceste motive demonstrează că ați uitat sau vă prefaceți că ați uitat cine v-a sprijinit în ascensiunea dumneavoastră și ce propuneri de miniștri a avut partidul din care ați făcut sau faceți parte! O simplă aducere-aminte: o distinsă doamnă care nu făcea diferența între sistemul judiciar și sistemul juridic voia să ajungă

ministrul Justiției. Aceeași distinsă doamnă recunoștea că are o problemă, că nu este absolventă a Facultăţii de Drept, ci de Electronică şi Telecomunicaţii; un alt domn, cunoscut prin aparițiile sale deocheate în reviste de scandal țintea spre fotoliul de ministru al Sănătății; prin guvernele familiei dumneavoastră doctrinare a mai fost un ministru al Tineretului și Sportului, de această dată, care avea studii de Finanțe-Bănci sau, nu în ultimul rând, la același minister, o altă distinsă doamnă a ocupat funcția similară venind din scaunul de patron de firmă de confecții.

Dubla măsură, domnule președinte Iohannis, nu ar trebui să facă parte din prerogativele unui șef de stat, pentru că, astfel, dovediți din nou că nu ați fost niciun moment, în mandatul dumneavoastră, președintele tuturor românilor!