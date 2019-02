Marian Dima

Jurnalismul sportiv are multe părți incredibil de frumoase – cunoști oameni, ai prieteni, cunoștințe, peste tot, asiști la spectacole sportive, te bucuri alături de cei implicați, suferi alături de ei, aparții ”cu trup și suflet” fenomenului sportiv! Iar unii dintre ei îți devin prieteni, mentori, confidenți – uneori, te pot ajuta, depinde de cât de mult s-a ”sudat” relația în timp!

Partea urâtă, delicată, tristă rău de tot a lucrurilor este atunci când despre astfel de oameni va trebuie să scrii și… ”la trecut”!

Din păcate, într-un început de an 2019 cu multe pierderi pe linie fotbalistică, celor trecuți în neființă li se adaugă un alt nume important! O ”legendă”, la propriu, un om despre care, oricine, inspirat, putea scrie o carte! Este vorba despre DAN ȘTEFAN CHIȚU!

Un personaj și o personalitate, la propriu! Iar cei care l-au cunoscut cu adevărat, care au lucrat cu el, cu siguranță au păreri diferite față de cei care nu au avut acest privilegiu! Eu pot vorbi despre mai bine de un deceniu în care am făcut parte din prima categorie! Și pot spune că Dan Chițu a fost un om corect, în primul rând! Valoros, profesional, cu principii, cu prieteni adevărați, respectat, hotărât, în spatele omului perceput drept un ”dur” fiind un tip rațional, în primul rând!

Care știa fotbal, care înțelegea fenomenul sportiv, care a cunoscut gloria, dar și zilele mai grele, cu o mare calitate – nu s-a schimbat niciodată ca om!

Despre sportivul Chiţu

Dan Chițu a fost maestru emerit al sportului la două sporturi total diferite! Anume maestru emerit la motociclism și maestru al sportului la bob. Conform ”CV”-ului sportiv al acestuia, realizat de colegul Adrian Brad în ”Ziarul Oglinda”, cel trecut în neființă luni seara a început motocrosul de performanță la clubul Poiana Câmpina, în anul 1962. Doi ani mai târziu, în 1964, a fost transferat la Clubul Sportiv al Armatei, Steaua Bucureşti, unde a activat până în anul 1975, când a revenit la clubul Poiana Câmpina. Aici a continuat ca sportiv şi antrenor al secţiei motociclism. A fost declarat cel mai bun sportiv al României, la motociclism, în anii 1971,1972 şi 1973. A câștigat 7 titluri de campion naţional, 5 titluri de campion balcanic (două la individual şi trei cu echipa), a participat la Cupa Mondială, în perioada 1970-1972, câştigând Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona, din 1970, o mare performanţă a motocrosului est-european la momentul respectiv. De asemenea, a câştigat două ediţii ale Cupei Prietenia, în anii 1971 şi 1973, o competiţie extrem de puternică la nivel european, la care participau și sportivi din Asia și America Centrală. În perioada 1982-1989, a fost antrenorul echipei naţionale de motocros a României, cu care a participat la numeroase competiţii internaţionale. Din 1975, a început să practice şi bobul de performanță, ca pilot, fiind foarte bun prieten cu Ion Panţuru, marele nostru campion de bob, medaliat cu bronz în proba de bob 2 persoane la Jocurile Olimpice de la Grenoble, din anul 1968. Dan Chițu a fost campion naţional la bob 2 persoane şi vicecampion naţional la bob 4 persoane. De asemenea, o mare performanţă în bob a fost câştigarea competiţiei internaţionale Trofeul „Carpaţi”, la Sinaia, în 1978, în echipă cu prietenul său, Gheorghe Lixandru, un decatlonist de mare valoare.

Despre omul de fotbal Dan Chiţu

Patron al echipei de fotbal Poiana Câmpina (și Poiana Dinamo Câmpina), a cărei istorie s-a ”confundat” mulți ani cu numele său și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, timp de aproape două decenii, Dan Chițu a fost unul dintre oamenii de fotbal foarte apreciați, influenți și pitorești dintr-o perioadă de mare calitate a acestui fenomen, din punct de vedere al jucătorilor, performanțelor, perioadă pe care tot mai puțini o înțeleg acum.

Iar ultima experiență profesională – promovarea cu FC Ploiești în Liga I – a încheiat un episod important al activității sale – cel dedicat fotbalului! Că era ”bun”, sau doar influent, vor exista multe păreri! Cu Chițu, însă, s-a făcut fotbal la Câmpina, municipiu unde, de ani buni, nu există nimic, ultima ”tentativă”, pe bani publici, oprindu-se lamentabil în… niște grile de formare! Să fim serioși, ”Nea Dan” s-a … jucat cu astfel de cazuri, și aici fiecare înțelege ce vrea, mai departe, aici, vorbim despre altceva!

Despre ce a mai însemnat Dan Ştefan Chiţu

Patron al Hotelului Muntenia din Câmpina (unde a fost asociat cu Mircea Sandu), din anul 2002 este Cetățean de Onoare al municipiului Câmpina. Apoi, același titlu i l-a decernat și Consiliul Local Breaza, în 2017, chiar bunii săi prieteni Mircea Lucescu și Constantin Anghelache fiind și ei onorați cu acest titlu, la Breaza, unde Dan Chițu și locuia, de altfel, și unde va fi condus pe ultimul drum.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!