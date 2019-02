Controversata caricatură a jucătoarei de tenis Serena Williams, apărută într-un tabloid din Melbourne, acuzată de mulţi ca fiind ”rasistă” şi ”sexistă”, nu a încălcat niciun standard jurnalistic, a stabilit instituţia care reglementează media australiană, a relatat, ieri, DPA, preluată de Agerpres.

Desenul, publicat în Herald Sun la 10 septembrie, o înfăţişează pe Williams furioasă, călcându-şi în picioare racheta. Pe sol, lângă jucătoare, apare o suzetă, iar arbitrul o roagă pe oponenta sa, Naomi Osaka: ”Nu ai putea să o laşi să câştige?”.

Australian Press Council a primit numeroase plângeri referitoare la desenul realizat de caricaturistul Mark Knight, potrivit cărora felul în care a fost reprezentată Williams conţine atât elemente posibil ofensatoare şi sexiste cât şi stereotipuri rasiale care riscă să prejudicieze comunitatea afro-americană.

După ce a deliberat, consiliul a anunţat luni că desenul nu încalcă standardele jurnalistice referitoare la ”aducerea de ofense semnificative, provocarea suferinţei sau prejudiciere”.

Desenul a ofensat însă anumiţi cititori, a adăugat consiliul.

Instituţia a acceptat argumentul susţinut de publicaţie potrivit căruia desenul se referea la reacţia lui Williams pe terenul de tenis şi a respins sugestia cum că vedeta de tenis ar fi fost înfăţişată asemănătoare unei maimuţe.

Caricatura înfăţişează izbucnirea lui Williams în timpul finalei de la New York în care a fost înfrântă de jucătoarea japoneză Osaka.

În timpul meciului, arbitrul a penalizat-o pe Williams pentru că a primit indicaţii de la antrenor, şi-a distrus racheta şi i-a adresat insulte, numindu-l ”hoţ’.

The Herald Sun, un tabloid conservator deţinut de News Corp a lui Rupert Murdoch, a retipărit caricatura la două zile după prima publicare, sub titlul ”Welcome to PC World”, cu referire la corectitudinea politică.