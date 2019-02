• Grupurile de elevi ploieşteni, precum şi pensionarii, au intrare liberă în anumite zile

Cu siguranţă, fiecare dintre zecile de animale de la Grădina Zoologică din cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” de la Bucov are povestea sa. Este şi cazul tigrului Alex care, deşi acum pare fioros, are de fapt o poveste destul de tristă, făcută publică recent, de către cei care administrează Zoo. Tigrul, care este acum în vârstă de şapte ani, în perioada în care era pui, înainte de a ajunge în Prahova, a fost crescut cu lapte de vacă. Pentru că din această cauză oasele nu i s-au dezvoltat foarte bine, personalul grădinii zoologice îi face tratamente periodice în încercarea de a compensa carențele și pentru ca el se dezvolte cât mai normal.

Potrivit Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere”, Grădina Zoologică Ploieşti a fost înfiinţată de mai bine de trei decenii, fiind în subordinea Consiliului Local Ploieşti.

Suprafaţa totală a Grădinii Zoologice este de 16 ha şi găzduieşte un număr de peste 50 de specii de animale şi păsări, fiind parte integrantă a Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Biletele de vizitare a grădinii zoologice au următoarele tarife: adulți – 10 lei/persoană; copii între 5-14 ani – 5 lei/persoană; un adult și doi copii – 17 lei; doi adulți și doi copii – 20 lei, copiii sub 5 ani beneficiind de gratuitate. De menţionat că, marţea şi joia, în baza unor hotărâri aprobate de Consiliului Local Ploieşti, grupurile organizate de preșcolari și elevi din Ploiești au intrare gratuită în grădina zoologică, de aceeaşi facilitate beneficiind şi pensionarii, în cazul acestora intrarea liberă fiind în ziua de miercuri.