Martin Garrix, considerat cel mai bun DJ din lume, a confirmat prezenţa la ediţia din acest an a Festivalului Untold, de la Cluj-Napoca. Organizatorii spun că şi David Guetta şi Dimitri Vegas & Like şi-au anunţat prezenţa, potrivit MEDIAFAX.

”DJ-un numărul unu al lumii, Martin Garrix, alături de David Guetta şi Dimitri Vegas & Like Mike vor fi prezenţi la ediţia aniversară de cinci ani a Untold. Lor li se alătură Timmy Trumpet, Bastille, Loco Dice, Solomun. Martin Garrix este DJ-ul care, la numai 22 de ani, a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv numărul unu în lume de către revista DJ MAG. Artistul a făcut un show incredibil în 2016 şi 2017 pe scena festivalului clujean şi se află pe primele locuri în topul preferinţelor tinerilor din întreaga lume. Untold aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artişti internaţionali”, se arată în documentul citat.

Artistul David Guetta a fost la prima ediţie a festivalului, în 2015, iar la începutul lunii februarie 2019, piesa Titanium compusă şi produsă de el în colaboare cu Sia a adunat un miliard de vizualizări pe Youtube.

Fanii care nu şi-au achiziţionat un abonament pentru cea de-a cincea ediţie a Festivalului Untold mai pot cumpăra la preţul special de 119 euro plus taxe până luni, 25 februarie. După această dată, abonamentele se vor putea cumpăra la preţul de 129 de euro plus taxe.

Festivalul Untold va avea loc, în perioada 1 – 4 august, la Cluj-Napoca.