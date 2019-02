Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seara, că se ”gândeşte serios” la o candidatură la alegerile prezidenţiale din acest an. El a mai spus că nu a fost luată o decizie dacă va candida din partea alianţei PSD-ALDE sau dacă va candida din partea formaţiunii pe care o conduce, potrivit Mediafax.

”Sigur, mă gândesc serios la o candidatură la prezidenţiale. Dar de aici până la a anunţa candidatura, o să mă întrebaţi, mergeţi singur, mergeţi cu PSD. Nu mă întrebaţi. Nu am luat această decizie. Când o să o iau, sigur o să aflaţi mai multe, dacă o să o iau şi când o să o iau”, a declarat la Digi 24 Călin Popescu Tăriceanu.

El a spus că PSD şi ALDE vor face sondaje care să permită o analiză socio-demografică solidă şi care să permită luarea unei decizii bune, cu şansele cele mai mari de câştigare a alegerilor.

”Sigur că există diferite variante, dar primul lucru e că suntem într-o coaliţie şi cel mai probabil o candidatură comună are şanse mai mari decât două candidaturi separate”, a mai spus liderul ALDE.

Vineri, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spunea că este dispus să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul anului, dar că nu „a venit încă momentul” să anunţe o decizie: „Nu pot să vă spun în momentul de faţă, nu pentru că ar fi secret, dar nu a venit încă momentul (…). Disponibilitatea există, nu vă faceţi griji”.