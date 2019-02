Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

În orice societate se vorbeşte din plin despre responsabilităţi. Modul responsabil în care ne facem datoria faţă de societate, din punct de vedere moral sau din punct de vedere legal, îndeplinirea responsabilităţilor pe care le avem – toate acestea pot deveni, pentru fiecare dintre noi, puncte forte sau puncte sensibile. Totul depinde din ce unghi sunt privite lucrurile şi, în special în societatea românească, de către cine.

Am avut situaţii nenumărate în care s-a cerut demisia unor miniştri ai actualului guvern. S-a cerut – sub diferite pretexte – inclusiv demisia prim-ministrului Viorica Dăncilă. Nici ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu a fost ocolit de atacuri virulente, aşa cum nu a fost ocolit nici ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Eu reprezint în Parlamentul României locuitorii Prahovei, judeţ care a fost zguduit din plin de modul în care s-a făcut – ani de-a rândul – cercetare penală în cadrul aşa-zisei “unităţi de elită” a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. O ţară întreagă a fost martora mută a unor dezvăluiri şocante despre cum se realizau anchetele la DNA Ploieşti, de către Onea, Negulescu şi alţii asemenea lor. Și cazul de la Prahova s-a dovedit a nu fi fost unul singular, doar o excepţie nefericită, pentru că avem exemple şi din alte structuri ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cum ar fi cea de la Braşov sau cea de la Oradea.

Lucrurile murdare din sânul DNA au ieşit la iveală, cu ajutorul presei, cu ajutorul oamenilor care au suferit şi încă suferă din cauza unor atitudini securiste adoptate de foştii subordonaţi ai Laurei Codruţa Kovesi.

Acum, cu toate dezvăluirile făcute referitor la rolul jucat de fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în murdărirea profesiei de procuror, asistăm cu uimire şi cu dezgust la un alt spectacol jucat de acoliţii sistemului: la susţinerea pentru ocuparea funcţiei de procuror şef european a persoanei care, probabil, a făcut cel mai mare rău Justiţiei din România şi care a fost acuzată de dezechilibrarea şi ştirbirea imaginii acestei puteri a statului. O putere a statului român care ar trebui să fie independentă.

Societatea civilă sancţionează abaterile “declarative” ale unuia sau ale altuia dintre miniştrii Cabinetului Dăncilă focusându-se pe premierul Dăncilă. O atitudine responsabilă trebuie să înglobeze şi reacţii privind abaterile de la lege ale Laurei Codruţa Kovesi, abateri semnalate prin declaraţii şi acuzaţii foarte grave ale oamenilor cercetaţi de nişte procurori care au reprezentat orice altceva decât dreptatea şi justiţia.

Acum, Kovesi vrea să ajungă procuror şef al Parchetului European. Este o atitudine a unui om iresponsabil, care vrea probabil să târască România în alte şi alte scandaluri. Un om acuzat şi dovedit a fi plagiator nu are nicio remuşcare să meargă într-o instituţie europeană respectabilă şi să dorească să fie şef peste procurorii europeni.

Îi dau un sfat Laurei Codruţa Kovesi: să îi ia alături de ea şi pe foştii săi colaboratori de la Ploieşti – pe Onea şi pe Negulescu, pentru ca echipa să se reunească şi să ajungă ei înşişi să demonstreze, în faţa Europei, că în România legea devenise tocmeală şi că acest model ar putea fi urmat la nivel european!

Cu toţii avem responsabilităţi. Aici, în Parlament, suntem responsabili să facem legi în beneficiul cetăţenilor acestei ţări. Să facem legi prin care să nu mai existe posibilitatea ca oameni nevinovaţi să ajungă în spatele gratiilor, chiar şi pentru 24 de ore! Și avem responsabilitatea, fiecare dintre noi, să semnalăm instituţiilor europene, o dată în plus, că un om acuzat de ilegalităţi şi de aplicarea bunului plac şi a relelor intenţii în anchetele penale nu are ce să caute în fruntea unei instituţii atât de importante, cum este Parchetul European!